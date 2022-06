Minister Geoffrey Wever ta reuni cu SDG Commissie tocante e trabounan haci den e proceso di implementacion di SDGs na Aruba

Diaranson 22 juni 2022, Minister di Asuntonan Economico, Comunicacion y Desaroyo Sostenibel, mr. Geoffrey Wever, a reuni cu e comision di metanan di desaroyo sostenibel, “Sustainable Development Goals (SDG) Commissie”. Desde 2017 SDG Commissie ta duna direccion strategico na implementacion di SDGs na Aruba y ta wordo actualmente forma door di Directie Economische Zaken Handel en Industrie, Directie Buitenlandse Betrekkingen, Directie Natuur en Milieu, Directie Sociale Zaken, Centraal Bureau Statistiek, Directie Financiën y UNESCO Aruba. E presidente di e comision ta señora Jocelyne Croes, Raadadviseur Multilaterale Aangelegenheden.

E metanan di desaroyo sostenibel ta: 1. Caba cu pobresa; 2. Caba cu hamber; 3. Salud y bienestar; 4. Enseñansa di calidad: 5. Igualdad di genero; 6. Awa limpi; 7. Energia limpi y economico; 8. Trabou decente y crecemento economico; 9. Innovacion y infrastructura; 10. Reduci desigualdad; 11. Barionan y comunidadnan sostenibel; 12. Produccion y consumo responsabel; 13. Accion riba clima; 14. Bida bou awa; 15. Bida riba tera; 16. Paz, husticia y institucionnan formalisa; 17. Aliansa pa logra e metanan.

SDG Commissie a presenta na Minister Wever e trabounan cu e comision a bin ta haciendo pa implementacion di SDGs na Aruba. Minister Wever ta contento di wak e trabounan cu a ser haci y cu tin hopi animo den e comision pa sigui cu e trabounan pa implementacion di SDGs na Aruba. “Implementacion di SDGs ta algo transformativo pa nos isla Aruba y ta rekeri un ‘mindset shift’, compromiso y colaboracion riba tur nivel”. – Minister Geoffrey Wever.

Minister Geoffrey Wever vergadert met de SDG Commissie over de verrichtte werkzaamheden in het proces van implementatie van de SDGs op Aruba

Woensdag 22 juni 2022, vond tussen de Minister van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling, mr. Geoffrey Wever, en de “Sustainable Development Goals” (SDG) Commissie een vergadering plaats over het proces van implementatie van de SDGs op Aruba. De SDG Commissie bestaat sinds 2017 en geeft strategische richting aan de implementatie van de SDGs op Aruba. De commissie bestaat uit de Directie Economische Zaken Handel en Industrie, de Directie Buitenlandse Betrekkingen, de Directie Natuur en Milieu, de Directie Sociale Zaken, het Centraal Bureau Statistiek, de Directie Financiën en UNESCO Aruba. De voorzitter van de commissie is mevrouw Jocelyne Croes, Raadadviseur Multilaterale Aangelegenheden.

De duurzame ontwikkelingsdoelen zijn: 1. Geen armoede; 2. Geen honger; 3. Goede gezondheid en welzijn; 4. Kwaliteitsonderwijs; 5. Gendergelijkheid; 6. Schoon water en sanitair; 7. Betaalbare en duurzame energie; 8. Eerlijk werk en economische groei; 9. Industrie, innovatie en infrastructuur; 10. Ongelijkheid verminderen; 11. Duurzame steden en gemeenschappen; 12. Verantwoorde consumptie en productie; 13. Klimaatactie; 14. Leven in het water; 15. Leven op het land; 16. Vrede, justitie en sterke publieke diensten; 17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken.

De SDG Commissie heeft een presentatie gegeven aan Minister Wever van de werkzaamheden die de commissie heeft verricht in het kader van de implementatie van de SDGs op Aruba. Minister Wever is blij om te zien dat diverse werkzaamheden verricht zijn en dat er grote animo heerst in de commissie om de nodige werkzaamheden voort te zetten. “De implementatie van de SDGs is een transformatieve gebeurtenis voor Aruba en het vergt een ‘mindset shift’, betrokkenheid en partnership op alle niveaus”. – Minister Geoffrey Wever.

