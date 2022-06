Diputadonan ta boga pa derecho di eksistensia di BonLab

E diputadonan ta di opinion ku nos isla no mester dependé di solamente un laboratorio.

Boneiru mester tin e disposishon di mas ku un laboratorio. Asina Kolegio Ehekutivo a bisa den un kòmbersashon ku nan tabatin ku e sekretario di estado di Salubridat Públiko, Bienestar i Deporte, Maarten van Ooijen, ku aktualmente ta na Boneiru pa un bishita di trabou. Na e manera aki Kolegio Ehekutivo ta boga pa derecho di eksistensia di BonLab, despues ku Ofisina di Seguro di Kuido (ZVK) a anunsia e terminashon di nan kontrato ku BonLab entrante 1 di yanüari 2023. E diputadonan ta di opinion ku nos isla no mester dependé di solamente un laboratorio. Esaki lo pone Boneiru den un posishon hopi vulnerabel, sigur ora ku tin brote di un pandemia atrobe. Lo kontinuá ku e kòmbersashonnan ku i tokante BonLab. Tambe diputado Nina den Heyer a mustra e sekretario di estado riba importansia di un aserkamentu den kuido ku ta tene kuenta ku efektonan di nos kultura i kaminda famia ta para sentral. “Esaki no mester ekspresá su mes solamente den e manera di anda ku hende, pero tambe den e metodologianan di dunamentu di ayudo ku ta ser usá”, segun Den Heyer. Mas aleu a papia tambe tokante si ta faktibel pa Boneiru tin su propio banko di sanger.

Gedeputeerden pleiten voor bestaansrecht BonLab

24 juni 2022

De gedeputeerden zijn van mening dat ons eiland niet afhankelijk zou moeten zijn van slechts één laboratorium.

Bonaire moet beschikken over meerdere laboratoria. Dat heeft het bestuurscollege (BC) in gesprek met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Maarten van Ooijen, die momenteel voor werkbezoek op Bonaire is, kenbaar gemaakt.

Hiermee pleiten de gedeputeerden voor het voortbestaan van BonLab die met sluiting wordt bedreigd nadat het Zorgverzekeringskantoor (ZVK) had aangekondigd het zorgcontract met BonLab per 1 januari 2023 te willen opzeggen. De gedeputeerden zijn van mening dat ons eiland niet afhankelijk zou moeten zijn van slechts één laboratorium. Dit zou Bonaire in een zeer kwetsbare positie zetten, zeker wanneer er weer een pandemie zou uitbreken. Gesprekken over en met Bonlab zullen worden voortgezet.

Ook heeft gedeputeerde Nina den Heyer de staatssecretaris gewezen op het belang van een aanpak in de zorg die cultuursensitief is en waar het gezin centraal staat. “Dit moet zich niet alleen uiten in de bejegening, maar ook in de gehanteerde hulpverleningsmethodieken”, aldus Den Heyer. Verder is ook gesproken of het voor Bonaire haalbaar is om een eigen bloedbank te hebben.

Share on: WhatsApp