Boneiru ta orguyoso riba area di deporte i rekreashon Tera Kòrá

Nos vishon ta ku tur habitante di Boneiru por sali kas den tur trakilidat pa hasi deporte den e area di rekreashon di Tera Kòrá.

Boneiru por ta orguyoso riba e area di deporte i rekreashon ‘Juanita Egdwina Josephia’ nobo-nobo. E apertura suave ku diputado James Kroon a hasi, den kompania di sekretario di estado di Salubridat Públiko, Bienestar i Deporte, Maarten van Ooijen (VWS), ta un promé paso pa realisá e area di deporte i rekreashon di Tera Kòrá.

“Nos vishon ta ku tur habitante di Boneiru por sali kas den tur trakilidat pa hasi deporte den e area di rekreashon di Tera Kòrá. Akinan nos hendenan por hasi uso di e gymnasio, por kana riba un ruta stipulá òf por sinta trankil i disfruta di nan yunan ku ta praktikando sòftbòl, beisbòl of futbòl. Pa nos semper e siguridat y desaroyo di nos hobenan ta prioridat”, diputado Kroon ta amplia.

Pa kaba ku e proyekto aki den su totalidat, falta ainda un gymnasio i tambe pa krea un sitio di parkeo. Tambe ta bai pone bankinan pa sinta pa tur atleta i bishitante di e area. Pa ku ta e desaroyo di e parki aki ta responsabel partidonan manera Instituto di Deporte Boneriano (Indebon), Bonaireaanse Wegenbouw Maatschappij (BWM), Edelgras i Oostendorp Verlichting. E ministerio di VWS ta kubri mitar di e gastunan enbolbi.

Bonaire trots op sport- en recreatiegebied Tera Kòrá

Onze visie is dat elke bewoner van Bonaire in alle rust het huis uit kan om te gaan sporten in dit recreatiegebied van Tera Kòrá.

Bonaire mag trots zijn op de gloednieuwe sportfaciliteit ‘Juanita Egdwina Josephia’. De ‘soft launch’ door gedeputeerde James Kroon in het bijzijn van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Maarten van Ooijen, is een stap dichterbij naar de realisatie van het sport- en recreatiegebied van Tera Kòrá.

“Onze visie is dat elke bewoner van Bonaire in alle rust het huis uit kan om te gaan sporten in dit recreatiegebied van Tera Kòrá. Hier kunnen onze mensen gebruik maken van de gym, wandelen over een uitgestippelde route of rustig zitten genieten van hun kinderen die softbal, honkbal of voetbal spelen. Voor ons staat de ontwikkeling en veiligheid van onze jongeren voorop”, aldus gedeputeerde Kroon in zijn toespraak.

Om dit project in zijn geheel af te ronden, komt er nog een gym bij en moet er een parkeerplaats aangelegd worden. Ook worden er zitbanken geplaatst voor de atleten en bezoekers. Aan de ontwikkeling van het recreatiegebied werken onder andere Instituto di Deporte Boneriano (Indebon), de Bonairiaanse Wegenbouw Maatschappij (BWM), Edelgras en Oostendorp Verlichting mee. Het Ministerie van VWS financiert de helft van de kosten.

