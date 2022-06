Jaarverslag Gemeenschappelijk Hof van Justitie aangeboden aan Minister Hato

WILLEMSTAD – Op donderdag 23 juni 2022 werd het jaarverslag van het Gemeenschappelijk

Hof van Justitie aangeboden aan de Minister van Justitie, de heer mr. Shalten Hato. Het thema

voor dit jaarverslag is ‘Retrospectus pro futuro’; terugblikkend voor de toekomst.

In 2020 bestond het Hof 10 jaar als zelfstandige entiteit belast met de rechtspraak in onze zes

eilanden. Deze zelfstandigheid bracht met zich dat het Hof niet langer gebruik maakt van de

stafdiensten van de Landen, maar zelf zorg moet dragen voor het beleid en implementatie ervan

op de gebieden zoals hrm en financiën en andere bedrijfsvoering specialismen. Omdat het

jaarverslag 2020 in het teken stond van de corona pandemie, wordt alsnog bij dit jaarverslag van

de gelegenheid gebruik gemaakt om terug te blikken op, te reflecteren over en om vooruit te

kijken naar de positie van het Hof zoals ingebed in de constellatie die vanaf 2010 geldt.

Ook wordt in het jaarverslag aandacht besteed aan de wisselingen in het Bestuur, de

ontwikkelingen van het aantal zaken waarmee het Hof, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep,

in 2021 te maken kreeg en de spraakmakende zaken op de verschillende vestigingen van het Hof.

De komende weken zal het jaarverslag ook worden aangeboden aan de Ministers van Justitie van

Aruba, Sint Maarten en Nederland.

Foto: van links naar rechts: Dhr. T. Rooijers (Directeur Bedrijfsvoering van het Hof), Mevr. mr. M. Scholte

(Vice President van het Hof), Dhr. mr. S. Hato (Minister van Justitie) en Dhr.mr. M. de Kort (President

van het Hof)

