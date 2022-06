Kustwacht Caribisch Gebied Na tur usuario di lama, en especial pa tur propietario di botonan chikito, botonan piscado, botonan di placer, seadoo y otro deportistanan aquatico.

Pa doñonan di boto ku tin un boto na un marina of un ‘binnenwater’ mara, e tip ta pa saca bo boto na tempo for di awa y warda esaki na un forma sigura. Esaki pa evita ku e boto ta zink innesesariamente y causa of sufri daño.

Tambe for di punto di bista di medio ambiente, ta conseha pa saca boto for di den awa, ya asina esaki no ta forma un riesgo pa medio ambiente na momento ku esaki por zink, pa motibu ku posiblemente azeta, gasolin, of gasoil por bai den lama. Evita situacion peligroso y sigura bo embarcion na tempo.