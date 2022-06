Minister Geoffrey Wever na inicio di Export Week 2022: Conquering New Horizons

Dialuna 27 juni 2022, Minister di Asuntonan Economico, Comunicacion y Desaroyo Sostenibel, mr. Geoffrey Wever, a inaugura e comienso di Export Week 2022. Export Week 2022 ta organisa pa Directie Economische Zaken Handel en Industrie (“DEZHI”) y su unidad di Exprodesk, y ta dirigi pa tur entrepreneur y comerciante local. Export Week 2022 lo enfoca riba temanan moderno di business, manera ultimo informacion y “trends” di e-commerce, blockchain, cryptocurrency, digital marketing y mas.

Participantenan tambe lo tin e oportunidad di stel un “digital wallet” durante e curso pa uzo propio di moneda digital (crypto currency), asina demostrando cu no ta solamente nos ta preparando pa futuro, pero ya cu e tecnologianan moderno ta existi caba y di parti di gobierno di Aruba ta ser presenta na nos comunidad den un forma educativo.

Di parti di ministerio di asuntonan economico, Minister Wever ta contento di mira e interes grandi un bes mas na e evento educativo aki. “Nos di gobierno di Aruba ta contento di por contribui di tur forma posibel na e educacion y mehoracion di nos comunidad empresario”, minister Wever a menciona durante su discurso. Asina tambe a desea tur participante exito y pa nan mantene nan mes cu maximo creatividad den e siman binidero.

“Conquering New Horizons” ta e tema e biaha aki, y ta enfoca riba e posibilidad di exporta producto of servicio pa exterior. Pa por haci esaki e ta rekeri pensamento “outside the box” – fuera di lo comun – pa aserca un oportunidad (of soluciona un problema) door di provee un servicio of benta di producto. Horizonte nobo tambe tin di haber cu tecnologia cual ta keda modernisa y modifica continuamente, cual como pais mester crea un cultura di adaptacion y flexibilidad pa por “keep up”.

Minister Wever kier desea tur clase di exito na e participantenan, y tambe gradici e organisadornan y tambe contribuidornan di evento aki. Diabierna su persona tambe lo duna un presentacion durante e clausura di Export Week, asina tambe brindando su experticio y conocemento na e comunidad empresario local.

