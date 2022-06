Prome Minister Evelyn Wever-Croes: Si di berdad nos kier recupera, NOS MESTER COREGI COSNAN CU A SALI FOR DI MAN

Salarionan di directornan di compania di Gobierno no por ta mas halto cu 130% di salario di un minister

“Locual si nos mester realisa, ta cu sin cambio, Aruba lo no sali di e problemanan financiero cu nos país ta aden. Palabranan bunita pa decora un realidad no ta algo cu ni ami ni mi coleganan den gabinete ta practica”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a expresa den su discurso nacional diadomingo ultimo.

Manera cu a drenta gobernacion na aña 2017, Prome Minister a indica cu a tuma nota di salarionan halto den cierto companianan di Gobierno. Esaki ta algo di hopi aña. Compania di Gobierno, por ehempel WEB, Elmar, Setar y Serlimar, tin un tarea publico. Y nan mester brinda e miho servicio, balansa y mas eficiente posibel, cu menos gasto. “No por ta asina cu nan ta hisa algun salario, y p’esey nan ta hisa e tarifanan, pa asina e ciudadano hay’e ta paga mas”, Prome Minsiter a expresa.

Desde e prome aña di gobernacion cu a tuma nota di kico algun director tabata gana, 2 of 3 of hasta 4 biaha mas hopi cu un minister, Prome Minister a dicidi di bin cu e Wever-Croes-Norm, cu den principio un director di un compania estatal no por gana mas cu 130% di e salario di un minister. E norma aki ta stipula riba Afl. 261.000, cu ta alrededor di 17 pa 18 mil florin pa luna.

Un persona cu ta traha den un compania priva, no ta problema di Gobierno contal e paga impuesto manera debe ser. Pero si e persona ta traha na un compania di Gobierno, unda pueblo ta paga pa awa coriente, internet, etc., e ora e salarionan no por ta mas halto cu 130% di salario di un minister. Si tin salario mas halto cu esey, mester baha nan pa asina por baha e tarifanan cu pueblo ta paga, Prome Minister a remarca.

Prome Minister a enfatisa cu e ley aki NO ta afecta esnan cu ta gana menos cu 17 of 18 mil florin pa luna, pues e empleadonan aki por ta trankil. “E motibo tras di e ley aki ta pa coregi cosnan cu a sali for di man, especialmente den temporada di crisis aki, cu a laga nos mira hopi berdad cu den e mundo di awe no ta factibel ni moralmente tolerabel mas”.

Premier Wever-Croes a expresa cu e ta hopi orguyoso cu tur director cu a wordo nombra den su ministerio, tempo e tabata minister encarga cu energía, a wordo nombra cu un salario menos di e Wever-Croes-Norm. “Kiermen TIN hende cualifica, cu ta interesa. Nos no mester tin miedo. Talves 10 pa 20 persona riba henter nos isla, lo wordo afecta. Y nos tin atencion pa e situacion aki”, Prome Minsiter a remarca.

Prome Minister un biaha mas ta enfatisa cu awor e ley aki ta un condicion pa miles di empleado publico y di fundacionnan, haya 5% di nan salario na juli proximo. “No ban sacrifica interes y bienestar di miles di empleado”.

Prome Minister ta referi na loke hopi biaha hende ta expresa, cu nan kier laga un miho planeta pa nos yiunan. “Pero ami kier pa nos enfoca tambe, riba con nos por laga miho yiunan pa nos planeta. Y p’esey e reformanan ta necesario. P’esey nos mester atene nos mes na realidad, ley y reglanan. P’esey nos mester coregi cosnan cu tabata bay robes, pa crea un futuro cu no ta persigui pa pasado, pero cu ta crea oportunidadnan nobo pa progreso y bienestar sostenible y duradero”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a enfatisa.

Share on: WhatsApp