Pronóstiko

Pronóstiko di tempu pa Kòrsou i bisindario bálido te djárason mainta 6:00 o.l., 29 di yüni 2022.

Kompilá: djamars 28 di yüni 2022, 05:00 o.l. (09:00 UTC).

Tempu: Shelu lo ta parsialmente nublá ku presensia di un tiki santu fini di Sahara. De bes en kuando nubia ta oumentá ku un òf mas áwaseru.

Temperatura máksimo lo alkansá 31ºC i temperatura mínimo 25ºC.

Solo ta sali 06:14 i ta baha 19:04 o.l.

Bientu: Ost i moderá te basta fuerte; forsa 4 te 5 (20 te 39 km/ora, 11 te 21 nudo). Ráfaga de bes en kuando te fuerte; forsa 6 (40 te 50 km/ora, 22 te 27 nudo).

Situashon general: Awe, e ola tropikal ta sali di nos área, pero kondishonnan di tempu lo kontinuá un poko faborabel pa desaroyo di nubia ku áwaseru. Ademas ta antisipá ku un otro disturbio tropikal, lo ke ta premirá pa bira tormenta tropikal Bonnie, lo afektá nos wer mas lat den siman. E aktividat di wer mas pisá asosiá ku e futuro tormenta lo pasa durante e anochi di djárason pa djaweps. Na mes momento, e bientunan fuerte ta laga e kondishon di laman bira basta peligroso.

Kondishon di laman: Moderá ku altura di olanan entre 1 i 1.5 meter (3 i 5 pia).

Sistemanan tropikal signifikante: E disturbio tropikal dos ku potensial pa bira un siklon, awe mainta tempran tabata lokalisá riba Atlántiko Tropikal ost di e islanan ruman di e repúblika di Trinidad i Tobago. No opstante e desaroyo di e disturbio, e mal tempu asosiá kuné lo pasa den nos region durante e anochi di djárason pa djaweps. Departamento Meteorológiko Kòrsou ta sigui vigilá di aserka desaroyo di e sistema aki.

Fenómeno spesial: Ningun.

Perspektiva te djaweps mainta: Den prinsipio lo tin poko kambio den e wer. Den e anochi di djárason shelu ta bira hopi nublá ku áwaseru i posibilidat pa mal tempu. Tambe bientu lo ta fuerte.

Meteorólogo: Coffie

Strong winds can create unsafe traveling conditions as it affects the

Loose outside objects may be turned into dangerous projectiles;

Laman: Posiblemente por bira brutu durante di mainta di djaweps i por persistí

te atardi di djabièrnè.

Breakers are likely to damage small craft, if left onshore close to the

water line;

Coastal flooding is expected to cause damage to beach facilities.