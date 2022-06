Prepará pa posibel mal tempu

Awor ku nos ta den e temporada di orkan ta nesesario pa tin sufisiente kuminda i awa den kas. Espesial kuminda ku no ta daña lihé. Ta bon tambe pa tin bela òf un flèshlait pa tin lus den kas ora koriente bai. Pa e motibu ei tambe sòru pa e telefòn selular ta kargá pa por tin komunikashon mas largu posibel. Palabrá for di aworakí unda por bai si pa un motibu òf otro no por keda kas mas den kaso di un kalamidat. Si yega un mal tempu òf orkan, semper keda paden.

Bewoners moeten zich voorbereiden op mogelijk slecht weer

Er kan veel regen vallen op woensdag en donderdag als gevolg van een weersysteem dat aan het ontwikkelen is boven de Atlantische Oceaan. Het weer dat onderweg is naar Bonaire wordt in de gaten gehouden. Het is ieders eigen verantwoordelijkheid om zich voor te bereiden op mogelijk slecht weer en een orkaan. Nu we in het orkaanseizoen zitten roept het openbaar lichaam Bonaire iedereen op om alvast voorzorgsmaatregelen te treffen.

Nu we in het orkaanseizoen zijn beland is het nodig om altijd voldoende voedsel en drinkwater in huis te halen. Met name voedsel dat niet snel bederft. Het is ook handig om kaarsen of een zaklamp in huis te hebben mocht de stroom uitvallen. Laad ook daarom de mobiele telefoon zodat er nog communicatie nog lang mogelijk is. Spreek ook nu al af naar wie je toe kan gaan als je je huis moet verlaten in geval van nood. Bij slecht weer en orkaan blijf binnen

Zorg ervoor dat je huis en tuin in orde is. Bijvoorbeeld daken die los zitten vasttimmeren. Loop je tuin in en kijk wat er los ligt. Ruim zoveel mogelijk op zodat als er straks veel regenwater in de tuin komt of als het gat waaien, spullen niet onnodig schade aanrichten. Denk ook aan een veilige plek voor de huisdieren.

Hoewel de vissers al door de Havenmeester zijn ingelicht worden booteigenaren opgeroepen om hun eigendom in veiligheid te brengen. Bezoek www.bonairegov.com voor meer tips hoe voor te bereiden op calamiteiten. Daar kan ook het meertalig folder met tips worden gedownload. Download ook de Disasterprep app op je telefoon voor informatie en tips.