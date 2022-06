Gobièrnu di Boneiru Buki nobo tokante pasado di sklabitut disponibel na Biblioteka Públiko Boneiru

Buki nobo tokante pasado di sklabitut disponibel na Biblioteka Públiko Boneiru 06/28/2022 Biblioteka Públiko Boneiru a kumpra algun buki pa brinda suidadanonan mas komprendementu tokante e pasado di sklabitut di Hulanda i ku esei di Boneiru tambe. Esaki den kuadro di selebrashon di abolishon di sklabitut na Boneiru. En total a kumpra 25 buki nobo ku tin di aber ku e pasado di sklabitut i mundu despues di e periodo akí. Entre 23 di yüni i 2 di yüli 2022 ta ekshibí e bukinan na biblioteka i no ta fia nan. Na bali por reservá e bukinan i e ora ei por fia nan despues di 2 di yüli. E aña akí tema di e selebrashon ta ‘E forsa di nos historia’. Ku kompra di e bukinan akí biblioteka ke ofresé nos suidadanonan material pa lesa, pa asina nan por lesa tokante forsa di nan historia. Di e manera ei nos suidadanonan por rekonosé nan mes den e bukinan i identifiká nan mes ku e storianan. Tambe e bukinan ta yuda enrikesé komprendementu di e lesadónan ku por ehèmpel mas konosementu di nos mundu i siña komprendé otro mas mihó. De fakto e bukinan ta ofresé mas informashon tokante e pasado di sklabitut di Hulanda ku atenshon pa e konsekuensianan sikológiko i tangibel di esaki. Di e manera akí Biblioteka Públiko Boneiru ke promové konsientisashon tokante e pasado di sklabitut i stimulá empatia entre suidadanonan. Tin buki disponibel pa tur edat. Pa alumnonan di skol básiko entre otro e bukinan den dos idioma akí ta disponibel, esta ‘Nona bèk den tempu 2: E lantamentu’ (Nona terug in de tijd 2: de opstand) di Monica Clarinda i ‘De reis van Syntax Bosselman’ (E biahe di Syntax Bosselman), skirbí pa Arend van Dam. Pa adultonan (hóben) tin e siguiente novelanan disponibel: ‘Hoe duur was de suiker?’ di Cynthia Mc Leod, ‘Het Antiracismehandboek’ di Chanel Lodik, ‘Slavernij’ emití pa Rijksmuseum i tambe e antologia ‘Zwart’ skirbí pa outornan afro-oropeo di Hulanda. Lesamentu di literatura ta sumamente importante pa nos desaroyo general. E ta kontribuí na mihó prestashon na skol i na trabou, na mas konosementu propio, na mas empatia i na un mihó komprendementu di mundu. P’esei nos ta invitá bo pa mas pronto posibel bira miembro di Biblioteka Públiko Boneiru. Te ku 18 aña miembresia ta grátis. Si bo tin mas ku 18 aña bo ta paga $ 6,- pa aña. Miembronan por hasi uso grátis tambe di nos biblioteka online. Pa mas informashon yama 715 – 5344 òf hasi nos un bishita na Kaya Gramèl s/n.

Nieuwe boeken over het slavernijverleden beschikbaar bij de Openbare Bibliotheek Bonaire

28 juni 2022

De Openbare Bibliotheek Bonaire heeft een aantal titels aangeschaft om burgers meer inzichten te bieden over het slavernijverleden van Nederland en daarbij ook Bonaire.

Dit in het teken van het vieren van de afschaffing van slavernij op Bonaire. In totaal zijn 25 nieuwe titels aangeschaft die betrekking hebben op het slavernijverleden en de wereld na deze periode. Tussen 23 juni en 2 juli 2022 staan de nieuwe boeken uitgestald in de bibliotheek en worden ze niet uitgeleend. Bij de balie kunnen de titels worden gereserveerd en na 2 juli worden de boeken dan uitgeleend.

Dit jaar luidt het thema van de viering ‘De kracht van ons verhaal’. Met de aanschaf van deze boeken wil de bibliotheek burgers leesmateriaal aanbieden om over de kracht van hun verhalen te lezen. Zo kunnen burgers zich herkennen in de boeken en identificeren met de verhalen. Ook helpen de titels inzichten van lezers te verrijken met bijvoorbeeld meer kennis van de wereld en het ontwikkelen van beter begrip voor anderen. Feitelijk bieden de boeken meer informatie over het slavernijverleden van Nederland met oog op de psychologische en tastbare gevolgen hiervan. De Openbare Bibliotheek Bonaire wil op deze wijze de bewustwording over het slavernijverleden bevorderen en empathie tussen burgers stimuleren.

Er zijn boeken beschikbaar voor alle leeftijden. Voor de basisschoolleerlingen, zijn onder andere de tweetalige boeken beschikbaar ‘Nona bèk den tempu 2: E Lantamentu (Nona terug in de tijd 2: de opstand)’ van Monica Clarinda en ‘De reis van Syntax Bosselman’ geschreven door Arend van Dam. Voor (jong)volwassenen zijn onder andere de romans beschikbaar ‘Hoe duur was de suiker?’ van Cynthia Mc Leod, ‘Het Antiracismehandboek’ van Chanel Lodik, ‘Slavernij’ uitgegeven door het Rijksmuseum en ook de bloemlezing ‘Zwart’ geschreven door Afro-Europese auteurs uit de Lage Landen.

Het lezen van literatuur is voor iedereen ontzettend belangrijk voor de algemene ontwikkeling. Het draagt bij aan beter presteren op school en werk, hogere zelfkennis, meer inlevingsvermogen en beter begrip van de wereld. Wordt daarom gauw lid van de Openbare Bibliotheek Bonaire. Tot 18 jaar is het lidmaatschap gratis. Ouder dan 18 jaar kost het $6 per jaar. Leden kunnen ook gratis gebruik maken van de online bibliotheek. Bel voor meer informatie met 715-5344 of breng een bezoekje aan de Kaya Gramèl z/n.