Lektura interaktivo den kuadro di abolishon di sklabitut

E organisashon di e konmemorashon aki, ta invitá un i tur pa bin habri wikènt den un forma, konsiente i ku kontenido. Debí ku asientonan ta limitá pa e lektura interaktivo, nos ta rekomendá pa reservá adelantá. Por hasi esaki via di e página di facebook di Terramar Museum, via mayafromterramarmuseum@gmail.com òf via whatsapp na 7014700.

Interactieve lezing ter herdenking van de afschaffing van de slavernij

‘Het Bonairiaans eilandsbestuur organiseert in samenwerking met diverse partners en steun van het ministerie OCW deze week verschillende activiteiten voor de nationale herdenking van het slavernijverleden.’

De zustereilanden Aruba, Bonaire, Curacao, de Bovenwindse Eilanden en Nederland, delen al 149 jaar een koloniale geschiedenis. Tegelijkertijd is de geschiedenis voor elk (ei)land verschillend. Daarom is ervoor gekozen om tijdens de activiteiten ook samen te werken met deskundigen van de andere (ei)landen.

Op 1 juli wordt de afschaffing van de slavernij herdacht in heel het koninkrijk inclusief de Caribische regio en de voormalige kolonie Suriname. Er wordt een interactieve lezing gehouden in het Papiamentu met als titel ‘E forsa di nos historia – De kracht van ons verhaal’. De interactieve lezing vindt plaats in het Plaza Beach Resort Bonaire van 19.00 u. tot 22.00 u.

Tijdens het programa zijn er presentaties van sprekers zoals Laurindo Andrea die gaat praten over weerbaarheid in het verleden, in het heden en in de toekomst, en Max Elstak die een dialoog gaat leiden waarbij aandacht wordt besteed aan de empowerment van onze samenleving en de gevolgen van de afschaffing van de slavernij voor onze eilanden.

Er is ook een artistieke presentatie van Boy Janga en het programma staat onder leiding van de ceremoniemeester Bob Harms. De bezoekers kunnen deelnemen aan de dialoog. Na de presentaties is er ruimte voor informele, persoonlijke gesprekken met de deskundigen.

De organisatoren van de herdenking, nodigen iedereen uit om het weekend op een bewuste, inhoudelijke manier in te gaan. Omdat er maar beperkt zitplaatsen beschikbaar zijn, wordt aanbevolen om van tevoren uw plaats te reserveren. Dit kan via de facebookpágina van Terramar Museum of via email: mayafromterramarmuseum@gmail.com of via whatsapp op 701 4700.

Voor verdere informatie over de verschillende activiteiten in het kader van de afschaffing van de slavernij kunt u de facebookpágina van het Openbaar Lichaam Bonaire bezoeken.