GERELATEERDE MINISTERIES ALGEMENE ZAKEN EN MINISTER PRESIDENT GOUVERNEUR MEVROUW GEORGE-WOUT BEZOEKT ECOFARM CURAÇAO

ROOI SANTU – CURAÇAO – Op 28 maart heeft onze gouverneur, mevrouw George-Wout een

bezoek gebracht aan het nieuwe experience center EcoFarm op Rooi Santu. Tijdens de rondleiding

heeft zij uitgebreid kennis gemaakt met nieuwe innovatieve vormen van energieopwekking die op

het terrein staan opgesteld.

Het bezoek van de gouverneur is door de initiatiefnemers van Ecofarm met enthousiasme

ontvangen. Ook het eiland van Curacao staat voor de uitdaging van de energie- transitie, zoals dit

wereldwijd het geval is. Dit is niet alleen een uitdaging en vraagstuk voor de overheid, maar voor iedere

bewoner op Curacao.

Door nieuwe innovaties en lagere prijzen van bestaande technieken zoals zonnepanelen, is het winnen van elektriciteit uit zon en wind binnen het bereik van meer mensen gekomen. Voor zowel de woning, het bedrijf alsook de auto, bieden de nieuwe technieken kant en klare oplossingen voor vrijwel iedere situatie. Eén van deze innovaties is de Ecoplant, waarvan de uitvinder en ontwikkelaar, dhr. Hans Veenemans uit Zwolle-Nederland ook tijdens het bezoek aanwezig was.

EcoPlant

De Ecoplant is een hele bijzondere innovatie die het beste kan worden omschreven als een kleine

energiecentrale, gevoed door zonne-energie. De Ecoplant draait met de zon mee en kan daardoor

optimaal de energie vanuit het zonlicht benutten. In de Ecoplant is alle techniek waaronder ook de

batterijen samengebracht waardoor deze geheel zelfstandig stroom kan leveren aan de woning, het

bedrijf of de auto.

Onderwijs

EcoFarm zoekt aansluiting bij het onderwijs op Curacao. Dit initiatief werd ook instemmend

ontvangen door de gouverneur. Het is de wens om samen met leerlingen uit het technisch onderwijs,

te werken aan de samenstelling en opbouw van een Ecoplant.

Productie op Curacao

Inmiddels zijn contacten gelegd met lokale ondernemers om de (deel)productie en assemblage van

onder andere de Ecoplant op Curacao te laten plaatsvinden. Hierdoor kan een prachtig product op

Curacao door lokale bedrijven worden vervaardigd voor de eindgebruikers op Curacao én in de regio.

EcoFarm Curaçao Bezoek

