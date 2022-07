RICH KALASH TEI PA KEDA

Na nòmber di nos kliente, e artista konosí komo, Rich Kalash, nos ta pidi atenshon pa lo siguiente.

Últimamente nos kliente a bin komprondé ku e departamento polisial konserní ku pèrmit di evenemento tin intenshon di (sigi) ninga tur petishon relashoná ku presentashon nan di Rich den futuro. Nos ta spera ku e informashon nan aki ta inkorekto, aunke ku ya den ultimo aña nan e departamento menshoná a ninga i/of trata na ninga diferente pèrmit relashoná ku pesentashon nan planiá.

Nos kliente a bin komprondé tambe ku outoridat nan lokal lo ta ninga e pèrmit nan konserní a base di supuesto rumor nan ku nan ta disidi di yama ‘tip’ anonimo. A base di e informashon nan anonimo ei outoridatnan supuestamente lo a fija nan mes riba e posishon ku tin menasa kontra di Rich su bida ku sigun outoridat nan ta hustifiká ku en prinsipio lo (sigi) ninga tur pèrmit di presentashon relashoná ku Rich Kalash.

Na nos pareser e punto di bista aki ta unu inhustu. Ya e ningamentu di pèrmit tabata tin konsekensia serio pa Rich su karera musikal, pero tambe pa su libertat i desaroyo komo músiko. Di e manera aki pronto lo a eliminá un artista Yu di Korsou for di e esenario músikal i artistiko además di a tene for di merkado lokal.

E situashon lokal tabata tin su efekto den Reinu kompletu i hasta den práktika ta kondusiendo na un ‘boycott’ den Reinu Hulandes di e rèper yu di tera más konosí i más solisitá di momentu. Asina últimamente outoridat nan Arubiano 24 ora adelantá a para presentashon di Rich na Aruba. Awor a resultá ku por lo menos un promotor na Hulanda a opta pa kanselá un presentashon na Amsterdam.

Na e momento nan aki nos ta duna outoridat nan benefisio di duda i ta keda ku speransa ku no ta kuadra ku realidat ku ya adelantá tin intenshon di ninga tur petishon relashoná ku presentashon nan di Rich, kondusiendo na un destrukshon fatal di e karera musikal di kisas e rèper mas grandi ku Korsou a yega di konosé. Nos ta ninga di kere ku nos mes ta dispuesto di perhudika nos mes hende nan di e manera aki.

E supuesto punto di bista di autoridat nan ta soprende nos mas ahinda komo ku na ningún okashon no tabata tin uso di violensia durante di presentashon nan di nos kliente. Nos kliente no por para responsabel pa eventual komportashon di tersera persona. No ta posibel ku komportashon di otro ta kondusí outoridat nan na konsientemente tèrminá un karera musikal prometedor. Den un país demokratiko i den un estado di derechi no ta posibel ku un persona ta karga konsekuensia pa komportashon di otro individuo nan sin ku e tin arte ni parte den esei. Manera Hulandes nan ta bisa: ‘dat is de wereld op zijn kop’.

Prinsipalmente nos kliente ke yega na solushon i mas pronto ku ta posibel. Pa medio di esaki nos ke invitá Minister di Hustisia di Korsou i/of e outoridat nan designá di Korsou, kaminda tur e turbulensia rondo di pèrmit a kuminsá, pa sinta na mesa ku nos i nos kliente i asina yega na un solushon. Nos kliente ta habrí pa tende tur e posibel punto nan di prekupashon di parti di e outoridat nan konserní i deliberá di un forma habrí tokante esaki. Pa su mes, pa su fanatiko nan pero tambe paso ta kontra di prisipio ku di e manera aki ta hasi imposibel pa un artista kumpli ku su tarea nan. Awe ta Rich Kalash, mañana lo ta ken su turno?

Na su fanatiko nan nos kliente ke bisa ku e lo hasi su maksimo esfuerso pa por ta bèk riba esenario di Korsou i lo tuma tur paso posibel denter di kuadro di lei pa logra su meta di por kumpli ku su fakantiko nan.

Na nomber di nos kliente,

Athena Sulvaran

Sulvaran & Partners