DISKURSO DI MINISTER SITHREE VAN HEYDOORN

MINISTERIO KONSERNÍ ENSEÑANSA, SIENSIA, KULTURA & DEPORTE PUBLIKÁ RIBA 02 YÜLI 2022

Diskurso di Minister di Enseñansa, Siensia, Kultura i Deporte

riba Dia di Bandera Kòrsou 2022

Historia di nos bandera, ta historia di un pueblo ku tur dia di nobo ta lucha pa bai dilanti.

E festividatnan aki despues di COVID-19, di promé, dos i tres di yüli ta keda dediká na señor Venancio ‘Pacheco’ Domaccasé ku a bai laga nos mas tempran den e aña akí i riba kada un di e dianan tin un momentu dediká na Pacheco.

Ayera na klousura di nos dia di Emansipashon (1 yüli) nos tabatin nos konsierto di kantadó mayó i awe nos ta selebrá nos Bandera ku na su nasementu Pacheco a forma parti di e komishon pa yega na dje, mayan nos tin nos Manifestashon kultural ku ta titulá Seú ta bai subi kaya, un eventu ku Pacheco a dediká hopi aña na dje pa yuda engrandesé.

Bida ta un lucha kontinuo i bandera di un pais ta e eskudo ku no konosé ni rasa, ni religion, ni kolo. Bandera ta e eskudo kaminda realmente nos tur ta igual. Tur dia nos ta rindi honor na nos bandera pa medio di nos trabou, ku honestidat i ku e rèspèt i amor ku nos tin pa nos bandera i pa nos dushi Kòrsou. Papia di bandera di un pais ta papia di e soño di un pueblo, un pueblo ku ta lucha tur dia pa su soño bira realidat. Nos bandera mester laga nos sinti nos mes patriótiko, soberano i liber i nos ta riba e kaminda ei.

Tin momentonan den bida ku nos no por pensa riba bienestar propio so, pero nos mester asumí responsabilidat pa e nesesidatnan di sosiedat en general. Ta esei ta e tarea di nos kada un den e gabinete aki, pone interes i bienestar propio un banda pa krea posibilidat nan nobo pa un komunidat ku no por keda biba bou di e sirkunstansianan di e último añanan ku a transkurí.

Nos tarea ta pa konvertí den akshonnan konkreto e programa di gobernashon i krea bienestar pa kada un ku ta biba riba nos dushi Kòrsou. Esaki nos por hasi solamente si komo gabinete nos traha i sakrifiká huntu. E video ku bosnan a mira i ku nos a saka djaweps atardi kaminda tur Ministernan den e gabinete aki ta aparesé den dje, a haña un akohida positivo i grandi serka pueblo di Kòrsou, pero e mensahe prinsipal tras di e video aki ta unidat i muestra ku huntu nos por logra influensia nos pueblo di un forma positivo.

Banda di tur esaki, ta bon pa nos para ketu ku un gobièrnu sin Dios, ta un gobièrnu destiná pa frakasá, nos mester inkluí nos kreador den tur loke nos ta hasi. Komo mandatario nos no ta perfekto, nos tin nos debilidatnan i nos fayonan, nos ta sernan humano meskos ku kada un di boso, pero nos mester demostrá ehèmpel i nos mester ta modelo pa nos hóbennan.

E siman aki Todopoderoso a mustra nos un biaha mas kon e ta pone su man riba nos isla i libra nos di situashon difísil. Kuantu di nos a dobla nos rudia òf baha nos kabes i gradisí Dios pa e gesto aki? Esaki ta un bendishon asina bunita di parti di Dios pa nos dushi Kòrsou. Asina nos ta risibí riba un base kontinuo bendishon ku nos no ta ni para ketu i gradisí. Nos yunan di tera ku ta destaká den deporte ta un bendishon pa Kòrsou i pa menshoná algun (Mi no ta bai menshoná tur), nos tin nos Jean Julien Rojer, tur nos peloteronan ku ta destaká den baseball di liganan grandi, nos gran Matthew Sophia den atletismo i hopi di nan mas ku ta duna Kòrsou, e isla chikitu akí, un promoshon impagabel…… Bisa mi ku nos no ta un isla bendishoná!

Awe 2 di yuli un fecha importante den nos historia i komo gabinete Pisas II nos ta komprometé nos mes ku nos ta sigui traha riba;

Un finansa públiko, kaminda no solamente tin un bon kobransa di impuesto, pero ku tambe ta kumpli ku normanan finansiero, ku un gobièrnu ku ta respetá su mes i ku ta kumpli ku su komunidat;

Nos ta sigui ku e trayekto pa asina nos refineria pronto bira operashonal bèk i muestra di esaki ta ku awe lo tin e posibilidat pa registrá bo mes serka nos koleganan di Refineria di Kòrsou pa asina na momentu ku portanan di refineria habri bèk, abo por ta un di e proménan ku por optené un trabou;

Nos ta sigui duna di nos parti pa nos nivel di enseñansa i infrastruktura di nos skolnan keda optimalisá.

Nos ta sigui traha di forma kontinuo riba e pilar ekonómiko ku ta sostené nos aktualmente, kual ta Turismo i manera mi kolega a bisa “Nos kier kosnan grandi pero nos ta pensa chikí”, ban kambia e mentalidat i ban stimulá prosesonan ku ta hiba na un turismo mas resiliente.

Trabounan ta kontinuá pa nos hóben no sigui kai den kriminalidat, ta p’esei diferente ministerio ta sostené e trayekto di “Sociaal Vormingstraject”, pa por krea hóbennan ku un balor agregá pa nos komunidat.

Pronto lo kuminsá ku un trayekto intensivo di mantenshon di nos kayanan, i alabes tambe ta pone énfasis riba limpiesa di nos dushi Kòrsou;

Nos sistema di salubridat ta un reto, pero nos no por sigui sera nos wowonan pa e problema aki i nos mester enfrenta e situashon i traha riba un mihó kuido médiko pero tambe pa un kuido médiko pagabel;

Pobresa no por sigui krese, nos mester sigui traha duru pa siudadanonan ku di bèrdat no por mantené nan mes. I stimulá esnan ku por traha pa mantené nan mes, pa sigui traha i generá nan propio entrada;

Nos ta trahando duru pa krea un struktura nobo i mas práktiko pa ku responsabilidat na nivel ministerial, pero tambe na nivel di maneho e asina yama “Topkader”.

Gobièrnu di Kòrsou a inisiá un kampaña pa bini ku un emblema nobo pa Kòrsou. E “Count Down” pa e kampaña akí lo ser lansá djaluna awor 4 di yüli 2022 pa pueblo di Kòrsou kompleto por partisipá. Meskos ku na 1984 Kòrsou a haña su Bandera for di awe nos ta anunsiá ku Kòrsou lo tin su emblema nobo ku lo keda skohé for di diseñonan ku pueblo presentá pa Gobièrnu. Awe e komishon pa yega na un emblema nobo pa Kòrsou ta huntu ku nos pa selebrá nos dia di Bandera, laga nos deseá nan éksito ku nan tarea i ku pa 10-10-2022 nos lo por tin inougurashon di nos emblema nobo pa pais Kòrsou.

E pais aki ta di mi, pero e ta di bo tambe. Nos bandera ta waya pa mi, pero e ta waya pa bo tambe. Nos kier konstruí un Kòrsou próspero i ku bienestar pa nos tur, pero si abo no duna di bo parti, e kaminda lo bira mas largu i difísil. Ban enfrentá e retonan huntu i ban konstruí un futuro pa nos yunan, nos por i huntu nos lo logra esaki.

Por último, mi a duna un toke diferente na selebrashon di dia di bandera, esaki pa demonstrá ku bo no por keda hasi kosnan meskos i spera resultado diferente. Bo mester hasi kos diferente pa bo haña resultado diferente i nos lo kontinuá ku inovashon den nos maneho.

Un danki na tur mi koleganan i esnan ku no ta parti di mi Ministerio, pero ku a yuda pa nos selebrá nos dia di bandera.

Danki na nos barionan pa duna balor i realse na e dia i selebrá e di 38 aña di nos bandera den boso bario.

Sigui duna di bo parti i laga nos bandera sintié orguyoso di kada un di nos, mi dignidat i abo su dignidat tambe ta parti di nos bandera.

Pabien Kòrsou!