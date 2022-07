Dolphin Suites & Wellness, eerste Curaçaose partner van Hotels For Trees.

Een jaar geleden, op 5 juli 2021, werd Dolphin Suites als één van de eerste 10

deelnemende hotels partner van het nieuwe duurzame initiatief Stichting Hotels For

Trees. Met haar vroege deelname heeft het hotel deze Nederlandse stichting vanaf

dag één ondersteund. Stichting Hotels for Trees levert een concrete bijdrage aan een

groenere hotelwereld. Een hotelwereld waarin één nieuwe boom geplant wordt

voor iedere dag dat een gast ervoor kiest de kamerschoonmaak over te slaan.

Inmiddels heeft de stichting 100 deelnemende hotels over de hele wereld en in

totaal zijn er 31576 bomen geplant. Dolphin Suites heeft met haar deelname

bijgedragen aan het planten van in totaal 136 bomen in het afgelopen jaar. “Ons

team en onze gasten zijn trots op dit resultaat!”, aldus Operations Manager Gitteke

Pieké.

Dolphin Suites & Wellness is al vanaf haar opening een toonaangevend hotel op het

gebied van duurzaam ondernemen op Curaçao. Het hotel streeft ernaar een

werkomgeving en hotelfaciliteiten te creëren die een zo minimaal mogelijke

ecologische voetafdruk achterlaten. Enkele voorbeelden hiervan zijn het gebruik van

energiezuinige apparatuur en verlichting, en van zonneboilers. In de nieuwbouw

worden daarnaast zonnepanelen op het dak geplaatst en wordt er een

waterrecyclingsysteem geïnstalleerd. De hotelzwembaden bevatten zout en

magnesium en hebben een minimaal chloorgehalte, en de kamers worden

schoongemaakt met biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen. Dolphin Suites is

in 2016 als eerste hotel op Curaçao begonnen met het scheiden van afval en is

sindsdien een actieve ambassadeur binnen de hospitalitysector die andere bedrijven

wil stimuleren om soortgelijke vormen van duurzaam ondernemen te

implementeren.

Ons streven naar een schonere wereld is één van onze kernwaarden, ook in het

belang van de gezondheid van onze gasten en ons personeel, en daarom zit

duurzaam ondernemen in het DNA van dit zorg-& wellnesshotel.

