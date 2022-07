Riba 8 di yüli 2022 Eugene Middelhof ta tuma despedida di Wardakosta di Karibe Hulandes den

e Region Karibe. For di yüli 2017 Eugene Middelhof ta okupá e kargo di Direktor Suplente na

Wardakosta.

Den su puesto e tabata duna direkshon na diferente proseso dentro di e organisashon, manera

entre otro e ‘bedrijfsvoeringsoverleg i e ‘Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad’ (GMR).

Siendo Direktor Suplente e tabata tambe Presidente di e konsulta ku GMR den e organisashon.

E la sòru ku e órgano aki ta bon sigurá dentro di Wardakosta. Banda di esei el a esforsá su mes

pa otro fasetanan importante den e organisashon, manera integridat, siguridat i medio

ambiente, pero tambe el a sòru pa vários funshon den e staf di Wardakosta a ser okupá.

Durante e último 5 añanan Eugene a desplegá su mes ku hopi energia i pashon pa Wardakosta

i e la duna realse na e kredo ‘Samen Sterk’. E personal di Wardakosta ta gradisí Eugene pa su

esfuerso i ta dese’é hopi éksito den su futuro karera.

Eugene Middelhof neemt afscheid van de Kustwacht Caribisch gebied

Op 8 juli 2022 neemt Eugene Middelhof afscheid van de Kustwacht voor het Koninkrijk der

Nederlanden in het Caribisch gebied. Sinds juli 2017 bekleedt Eugene Middelhof de functie van

Plaatsvervangend Directeur bij de Kustwacht (PDKW).

Vanuit zijn functie gaf hij sturing aan de diverse bedrijfsprocessen binnen de organisatie zoals

het bedrijfsvoeringsoverleg en het Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Als

PDKW was hij ook de voorzitter van het overleg met het GMR binnen de kustwachtorganisatie.

Hij heeft ervoor gezorgd dat dit orgaan binnen de Kustwacht goed is geborgd. Daarnaast heeft

hij zich ingespannen voor andere belangrijke facetten binnen de organisatie zoals integriteit,

veiligheid en milieu, maar ook de invulling van diverse functies binnen de staf van de

Kustwacht.

Eugene heeft zich de afgelopen 5 jaar met veel energie en passie voor de Kustwacht ingezet en

gaf met hart en ziel invulling aan de credo ‘Samen Sterk’. Het personeel van de Kustwacht

bedankt Eugene voor zijn inzet en wenst hem veel succes in zijn verdere carrière.