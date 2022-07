Selikor NV ta amplia su servisio pa rekohé shushi gròf i shushi di kurá, pa aña 2022

Inisiando e siman di 4 di yüli Selikor NV ta bai rekohé shushi gròf i shushi di kurá dos bes pa luna segun un skema ku lo bai publiká riba nos página di Facebook i korantnan lokal. Esaki ta nifiká un subida den e frekuensia di rekohé shushi gròf ku tabata 1 bes pa luna i tambe un ampliashon den e servisio ya ku lo bai ku shushi di kurá tambe.

Dos bes pa luna Selikor NV lo ta den tur bario i habitantenan por ofresé nan shushi gròf i tambe nan shushi di kurá. E definishon i reglanan aktual pa shushi gròf ta keda vigente. Shushi gròf ta tur shushi di kas tamaño grandi ku no por drenta den kònteiner di shushi. Algun ehèmpel di shushi gròf ta: wasmashin, frigidèr, stof i kolchon, stul, mesa, televishon i radio bieu. Pa loke ta trata shushi di kurá ta konta ku esaki mester ta hinka den saku òf bon mará di forma ku e grèper por bai ku esaki. No ta pèrmití pa ofresé tronkon di palu ni ramanan ku ta mas grandi ku 2 meter.

Riba e dia ku Selikor ta pasa den e bario e shushi mester ta poné na kantu di kaminda i no por tin obhetonan ku ta opstakulisá e trabou manera entre otro: outo kantu di kaminda, palu di koriente of kabelnan kologá di internet/koriente. Tampoko por pone e shushi riba pipanan di awa/di koriente. Si nos personal yega i konstatá un situashon ku por peligrá e trabou òf okashoná daño na propiedat, nos lo no bai ku e shushi i lo laga un notifikashon atras pa e kliente. Ta sigui konta ku ta rekomendabel pa e habitante mèldu adelantá si e ta bai ofresé shushi gròf òf di kurá. Por hasi esaki via di e kanalnan usual ku ta via di nos sentro di kliente na 434-1300, via di nos página di Facebook òf via di nos mail ku ta info@selikor.com.

Selikor ta konta ku koperashon di komunidat kompletu pa e trabounan por kana di forma optimal.