Notisia di polis di djárason 6 di yüli te ku djabièrnè 8 di yüli 2022/Politieberichten van woensdag 6 juli tot en met vrijdag 8 juli 2022

Notisia di polis di djárason 6 di yüli te ku djabièrnè 8 di yüli 2022

Detenshon

Alrededor di 1.30 or di mardugá riba djaweps 7 di yüli a detené un hòmber di inisial J.R.E.V. di 18 aña na Kaya J.N.E. Craane en konekshon ku manehá bou di influensia di alkohòl. Un patruya a mira e sospechoso, ku tabata koriendo riba un skuter kore den ‘verboden’ drenta un kaya. A dun’e òrdu pa para na kua na promé instante e no a duna oido i a sigui kore. Algu mas leu a oblig’é pa para ku konsekuensia ku el a kai. A detené i a hib’e e i su skuter warda di polis. Aki a hasi un análisis di rosea ku e sospechoso i personal di ambulans a chek e.

Bringamentu

Riba djaweps 6 di yüli sentral di polis a risibí notifikashon di un kaso di bringamentu na un establesimentu di hóreka situá na Kaya Grandi. Na yegada di patruya tabatin un hòmber benta abou ku probablemente un repchi kibra. Ambulans a transporte pa hospital pa tratamentu médiko. Ta investigando e kaso.

A haña kurpa sin bida den kas

Alrededor di 1 or di mèrdia riba djárason 6 di yüli, sentral di polis a risibí notifikashon ku mester a haña un persona ku no tabata duna señal di bida den un kompleho di apartamentu situá na Belnem. Dòkter ku a bin na e sitio a konstatá morto di e hòmber di inisial M.B. nasé riba 28 di aprel 1978 na Hulanda. A konfiská e kurpa pa investigashon mas aleu.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van woensdag 6 juli tot en met vrijdag 8 juli 2022

Aanhouding

Omstreeks 01:30 uur op donderdag 7 juli werd een 18-jarige man met initialen J.R.E.V. op de Kaya J.N.E. Craane aangehouden voor het rijden onder invloed. Een dienstdoende patrouille zag de verdachte, die op een scooter reed, in verboden richting een straat inrijden. Hij werd verzocht om te stoppen waaraan hij in eerste instantie geen gehoor aan gaf. Een stuk verder werd de verdachte gedwongen te stoppen waardoor hij viel. Hij werd aangehouden en werd samen met de scooter naar het politiebureau gebracht. Hier werd een ademanalyse gedaan en werd de verdachte door het ambulance personeel nagekeken.

Vechtpartij

Op woensdag 6 juli kreeg de politiecentrale melding van een vechtpartij bij een uitgaansgelegenheid aan de Kaya Grandi. Bij aankomst van de patrouille lag een man op de grond. Hij werd door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. De zaak wordt onderzocht.

Levenloos persoon aangetroffen

Omstreeks 13:00 uur op woensdag 6 juli, kreeg de politiecentrale melding dat er een persoon die geen teken van leven gaf, werd aangetroffen in een appartementencomplex in Belnem. De schouwarts die ter plekke kwam constateerde dat de 44-jarige man met initialen M.B. , geboren in Nederland op 28 april 1978, was overleden. Het lichaam werd in beslag genomen voor verder onderzoek.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.