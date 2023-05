KOMUNIKADO DI PRENSA 233/2023.

20 mei 2023.

Kaso di tiramentu ku morto.

Djabièrnè 19 di mei 2023 alrededor di 21.23’or, Sentral di Polis a risibí yamada di un kaso di

tiramentu ku a tuma lugá den Kaya Nubia i ku lo mester tin un hòmber gravemente heridá

bentá abou.

Mesora a dirigí algun unidat di polis na e sítio. Na yegada di e promé unidat, el a bin topa un

hòmber drumí riba kaya ku varios herida di bala prosedente di arma di kandela na diferente

parti di su kurpa.

E víktima ya no tabata duna señal di bida na e momentunan ei.

Personal di ambulans tambe ku a yega, no por a hasi nada mas pa e víktima.

For di investigashon preliminar a sali na kla ku e víktima tabata riba un plenchi dilanti di su

kas, na momentu ku deskonosínan a pasa den un vehíkulo i lòs algun tiru dirigí riba dje, pa

despues hui for di e sítio.

Mas despues dòkter di polis ku tambe tabata presente, a konstata morto di e hòmber

Jorvien Antonio LLOYD, nase dia 22 di yüli na Kòrsou.

Riba òrdu di fiskal di Ministerio Públiko a konfiská e kurpa sin bida pa mas investigashon.

Den kuadro di e investigashon, polis a konfiská algun kashi di bala tambe na e sitio di

krímen.

