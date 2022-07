Partido MEP:

MEP na Mike Eman:

STOP DI GANJA!

“Ora Hulanda pone presion, Evelyn Wever-Croes ta subi avion, bay Hulanda. E no ta ba den welga di hamber”.

Lider di partido AVP Mike Eman, tin un problema serio cu berdad. Ta lamentable pa mira un persona cu a yega di ocupa e funcion halto di minister president di nos pais, rebaha su mes na puro mentira.

Den e articulo aki nos ta analisa tres di su mentiranan recien:

1) de kogel is door de kerk

Segun Eman Prome Minister Evelyn Wever-Croes a gaña sindicatonan cu lo paga e 5% y awor ta resulta cu no ta bay paga.

“Mi no sa si sr. Eman tin un bola di cristal. Pero su conclusion no ta corecto. Nos ta na mesa cu Hulanda y nos ta haciendo tur lo posibel pa efectua e pago fin di luna manera nos a priminti. Ora nos wordo poni bou presion, ami no ta bay den welga di hamber. Ami ta subi avion, bay Hulanda y bay delibera. Esey mi a haci den pasado y esey mi ta haci awor tambe. Mi ta lamenta cu sr. Eman ta gaña di es forma aki pa crea panico”, segun lider di MEP Evelyn Wever-Croes

2) Un otro mentira ta cu segun sr. Eman ta lider di MEP kier bin cu mas medida.

Otro mentira. Si lesa e conseho di CAft, ta Caft kier mas medida. CAft a instrui Aruba pa e aña aki bin cu medida di impuesto di 15 miyon y pa otro aña medida di 170 miyon. Pero Gobierno a splica CAft cu pueblo no por carga esaki awor. E guera di Ukraina a causa demasiado problema caba cu costo di bida halto na Aruba. Esey hustamente ta un di e puntonan den disputa entre Aruba y Hulanda. Hulanda kier mas medida, Aruba no kier mas medida awor aki. Pues aki tambe sr. Eman ta bruha tera cu otro mentira.

3) Sr Eman ta insinua cu Gobierno di Aruba ta subsidia “Friends and family”.

Otro mentira. Al contrario. Nos a stop tur e practicanan di friends and family cu tabata tin bou di gobiernonan di AVP. Un ehempel ta cu Mike Eman cierto momento tabata tin 447 friends and family riba su payrol! Costo: 11 Miyon florin pa aña! Hendenan cu no mester a bay Bestuurskantoor y cu simplemente por a keda cas y bay campaña p’e den barionan y gana 11 miyon florin na salario.

Gabinete Wever-Croes a pone un paro na esey. A impone un maximo di 25 trahado pa cada minister, basa riba un organogram cu sra. Evelyn Wever-Croes a pidi DRH traha y ta paga segun salario di bezoldigingsregeling. Den esaki no tin espacio mas pa “friends and family”

Manera tempo di Mike Eman. Y asina e payrol a baha di 11 miyon pa 2 miyon na un ministerio so.

Partido MEP ta laga e articulo awe na e 3 mentiranan aki so di Mike Eman. E lista di mentira di sr Eman ta enormemente largo y lo sigui elabora den siguiente dianan riba dje.