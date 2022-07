Sistema Nacional di Estadistica ta un elemento importante den mehoracion di maneho financiero di gobierno y di bon gobernacion

Datos ta importante pa desaroya y monitorea maneho den un manera obhetivo y pa aporta na un publico informa cu ta wordo mas y mas comprendi y sosteni. Minister di Asuntonan Economico, Comunicacion y Desaroyo Sostenibel, mr. Geoffrey Wever, a incorpora implementacion di un Sistema Nacional di Estadistica (Nationaal Statistisch Systeem (NSS)) den su vision di maneho 2021-2025 y recientemente a presenta e Plan di Implementacion di e Sistema Nacional di Estadistica na Conseho di Minister.

E Sistema Nacional di Estadistica ta un cooperacion entre Oficina Central di Estadistica (Centraal Bureau Statistiek (CBS)) y otro productor di estadistica oficial cu e meta di garantisa produccion di un gran variedad di estadistica oficial di calidad halto, relevante y actual pa asina esaki por forma e fundamento di formulacion y evaluacion di maneho y di desaroyo sostenibel.

Diferente investigacionnan internacional haci (door di United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean (UN-ECLAC), The Caribbean Regional Technical Assistance Centre (CARTAC) IMF, ICON Institute), e condicionnan necesario pa implementacion di e Sustainable Development Goals (SDGs), e Plan Strategico Nacional, e Master Plan y e Landspakket, a mustra riba e importancia di un Sistema Nacional di Estadistica na Aruba.

Na fin di 2021, Minister Geoffrey Wever a institui un Comision Sistema Nacional di Estadistica pa implementa un Sistema Nacional di Estadisitica na Aruba. E Comision a traha un plan di implementacion. Minister Wever a haci peticion na United Nations Statistical Division (UNSD) y na United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean (UN-ECLAC) pa nan duna feedback riba e Plan di Implementacion di e Sistema Nacional di Estadistica. E feedback di UNSD y UN-ECLAC riba e plan di implementacion tabata hopi positivo. Conseho di Miniser a aproba e plan.

“E Sistema Nacional di Estadistica lo contribui na un bista mas obhetivo y completo di e situacion na Aruba riba diferente areanan, dus riba e areanan di e diferente ministerionan, por medio di datos confiabel y actual. Esaki lo contribui na maneho di gobierno mas responsabel: ora gastonan di gobierno tin datos confiabel como base, e fondonan di gobierno ta wordo usa mas efectivamente. Esaki ta evita malgastamento di fondonan di gobierno, dus mas reduccion di gasto, cual ta un elemento crucial di bon gobernacion”.

Nationaal Statistisch Systeem is een belangrijk element in versterking het financieel beheer van de overheid en van Good Governance

Het belang van data om op objectieve manier beleid te ontwikkelen en te monitoren en om bij te dragen aan een geïnformeerd publiek wordt steeds meer ingezien en ondersteund. De Minister van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling, mr. Geoffrey Wever, heeft in zijn beleidsvisie 2021-2025, de implementatie van een Nationaal Statistisch Systeem (NSS) geïncorporeerd en heeft recent het Nationaal Statistisch Systeem Implementatieplan ter goedkeuring gepresenteerd aan de Ministerraad.

Een Nationaal Statistisch Systeem (NSS) is een samenwerkingsverband tussen het Centraal Bureau Statistiek (CBS) en andere producenten van officiële statistieke teneinde de productie van een grote variëteit aan kwalitatief hoogwaardige, relevante en tijdige officiële statistieken te garanderen zodat ze de grondslag kunnen vormen van beleidsvorming en beleidstoetsing en van duurzame ontwikkeling. Verschillende verrichtte internationale onderzoeken (door United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean (UN-ECLAC), The Caribbean Regional Technical Assistance Centre (CARTAC) IMF, ICON Institute), de vereisten voor implementatie van de Sustainable Development Goals (SDGs), het Nationaal Strategisch Plan, het Master Plan en het Landspakket, hebben gewezen op het belang van een NSS op Aruba.

Minister Geoffrey Wever heeft eind 2021 een NSS Commissie ingesteld voor de implementatie van een NSS op Aruba. De NSS Commissie heeft een NSS Implementatieplan opgesteld. Minister Wever heeft aan de United Nations Statistical Division (UNSD) en de United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean (UN-ECLAC) gevraagd om feedback te geven over het NSS implementatieplan met betrekking tot de scope en de implementatiekosten van het implementatieplan. Zowel de UNSD als de UN-ECLAC waren zeer positief over het NSS Implementatieplan. De Ministerraad heeft het implementatieplan goedgekeurd.

Minister Geoffrey Wever: “Het NSS zal bijdragen aan een meer objectief en compleet beeld over de situatie op Aruba op verschillende gebieden, dus over alle ministeries heen, door middel van betrouwbare en tijdige data. Dit zal bijdragen aan verantwoord overheidsbeleid en verantwoord financieel beheer: wanneer overheidsuitgaven gebaseerd worden op betrouwbare data, worden de overheidsgelden effectief uitgegeven. Dit leidt tot minder verspilling van overheidsgelden en dus meer besparing, hetgeen een cruciaal onderdeel is van good governance”.