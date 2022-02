De voorbereidingen voor de komst van de MQ-9 Reaper op Curaçao zijn in volle gang!

Vanaf februari is het 306 squadron van de Luchtmacht aanwezig op Curaçao om een kamp op te bouwen op vliegveld HATO. Dit in voorbereiding op de komst van de eerste MQ-9 Reaper, een onbemand vliegtuig dat door vliegers in een cockpit op de grond bestuurd wordt. Het squadron zal de komende tijd vooral gaan oefenen en trainen met het toestel.