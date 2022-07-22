NOTISIA POLISIAL Aksidente basta serio riba kaminda Helmin Magno Wiels Boulevard ku herido July 22, 2022July 22, 2022 REDAKSHON 0 Comments Total Care InstituteKinderdagverblijf i Naschoolse Opvang & Activiteiten* Lidernan kualifiká* Bo baby for di 6 siman* Aktividatnan edukativo i variá* Temanan mensual* Habrí hinter añaYama òf manda un mensahe riba whatsapp nanumber +59995123160 pa mas informashon i inskripshonPa bishita nos pagina di FaceBook, Klik aki:https://www.facebook.com/profile.php?id=100045700818054 Aksidente basta serio riba kaminda Helmin Magno Wiels Boulevard ku herido tin indikashon ku velosidat haltu a hunga un rol grandi den e aksidente aki. KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the newsWhatsAppTelegramMoreShare on TumblrPocketLike this:Like Loading...
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