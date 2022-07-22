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NOTISIA POLISIAL 

Aksidente basta serio riba kaminda Helmin Magno Wiels Boulevard ku herido

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Aksidente basta serio riba kaminda Helmin Magno Wiels Boulevard ku herido tin

indikashon ku velosidat haltu a hunga un rol grandi den e aksidente aki.

 

 

 

 

 

 

 

 

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