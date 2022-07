FUTURA

RE-TECH: UN INICIATIVA Y COLABORACION ‘GRASSROOTS’ CU UN IMPACTO GRANDI.

Na juni 2022 Futura a colabora cu Stichting EPB pa por re-distribui 105 aparato cu ta inclui entre otro: computer towers, monitors, keyboards, mouses, telefon y mas.

ORANJESTAD – E iniciativa prome cu e nomber ‘Re-Tech’ – a cuminsa na aña 2019, unda cu Aruba Futura Foundation (Futura) a identifica un oportunidad, como cu tin hopi computer, hardware, materialnan, y aparatonan ta wordo deshaci di dje, of ta wordo tira afo, mientras cu esakinan kisas ainda por ta util pa otro persona-, scol-, of institucionnan den educacion.

Mayoria di nos hopi biaha ta cumpra aparatonan nobo despues di tempo, sea ta un computer, tablet, of telefon, y nos ta deshaci di esun ‘bieu’, of nos ta lage un banda. Mescos, hopi organisacion, departamento, y companianan tambe despues di tempo ta cumpra y adkiri aparatonan y computernan nobo mientras cu e bieunan ainda por tin bon uzo pa nan. E aparatonan aki, si nan no wordo re-distribui of re uza den un otro forma, normalmente nan lo wordo tira afo, y finalmente yega na nos ‘landfills’.

Asina na 2019 Futura a cuminsa cu e iniciativa pa colecta computer, hardware, y diferente material y piesanan tecnologico na nan oficinanan, mientras cu ta colabora cu diferente scol y schoolbestuur pa por re-distribui esakinan unda cu mester.

Na 2021 Futura a colabora cu studiantenan di EPI como parti di nan klas di ‘Leadership’, y aki e studiantenan tabata tin como tarea pa yuda Futura cu e diseño di e iniciativa, un nomber, logo, y un strategia pa por colecta mas material posibel. Asina e nomber ‘Re-Tech’ a nace cu su slogan ‘Giving technology a second chance’.

Desde 2019 te cu dia di awe na juli 2022, Futura – den colaboracion cu partners – a colecta un total di 815 aparato, consistiendo di entre otro: computer towers, monitors, keyboards, mouse, telefon, printers, beamers, cables, y otro acesorionan tecnologico. Organisacionnan y departamentonan gubernamental, companianan den sector priva, y ciudadanonan na un manera individual a coopera cu nan donacionnan pa haci esaki posibel.

Den pasado Futura a re-distribui computer, hardware, y materialnan den colaboracion cu entre otro Metabolic Foundation, y cu SKOA pa nan scolnan. Awor na juni 2022 Futura a colabora cu Stichting EPB pa por re-distribui 105 aparato cu ta inclui entre otro: computer towers, monitors, keyboards, mouses, telefon y mas. E materialnan aki lo wordo re uza na EPB pa entre otro e studiantenan den e curiculo nobo di ICT Support.

Futura ta yama danki na Gobierno di Aruba pa e apoyo, y tambe na tur partner den sector priva, sector publico y academico, pa por haci e iniciativa di ‘Re-tech’ aki posibel. Un danki tambe na comunidad general, y specialmente na Stichting EPB pa e colaboracion y apoyo den e periodo aki. ‘Re-tech’ ta un iniciativa realmente ‘grassroots’ y un ehempel di con por medio di colaboracion, por logra haci un impacto grandi, y minimalisa impacto riba nos medio ambiente.

Si bo organisacion tin aparato, materialnan, computers, etc. cu no ta wordo uza mas, y cu no ta den un estado completamente deteriora, contact Futura na hello@futuralab.org pa explora con lo por colabora pa re-distribui esakinan na institucionnan educacional y pa studiantenan cu sigur lo por haci bon uso di nan.