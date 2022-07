TA NÒRMAL KU AWOKI AINDA NOS TA SKLAMA PA IGUALDAT DEN REINO?

No tin mas siegu ku esun ku no ke mira.

Sekretario di TPK Sr. Jonathan Symor ta señalá riba un tópiko ku algun siman pasá tabata den prensa i media sosial. E ta bisa: “Nederland gaat op slot”.

E tópiko ku algun siman atras a lanta basta stòf ta enserá ku 2e Kamer ke pasa ún lei ku, suidadanonan di Aruba, Kòrsou y St. Maarten lo no por emigrá pa Hulanda mas, vooral e hoben nan. Hulanda lo bini ku reglanan basá riba nivel di estudio y òf situashon ekonómiko pa bo por establesé bo mes na Hulanda.

Trabou pa Kòrsou TPK a realisa un investigashon i por splika komunidat ku esaki tabata ún (wetvoorstel) proposishon di lei, ku

Mr. Bosman di VVD a bini kuné fo’i 2012. E ta motiva ku hopi hende hoben for di Antias y vooral for di Kòrsou ta kai den man den hustisia na Hulanda, y ku e hobennan akí no tin ningun futuro na Hulanda. P’esei mester kuminsá pon’é restrikshon nan pa manda e hobennan aki bek Antillen of prohibí nan pa emigrá na Hulanda. Y tambe e ta spera meskos ku Kòrsou kier a pasa e lei 80/20 pa defendé yunan di tera, e ta spera tambe ku Kòrsou lo komprondé su ponensia aworaki.

Pero e lei aki a keda bari for di mesa den 2016! TPK no ta komprondé pakiko ta bolbe publiká e stuk aki aworaki!

Pero e lei aki ta enfatisá riba kon Hulanda ta mira e paísnan den karibe ku ta forma parti di e, asina jama “REINO HULANDES”. Tur kaminda na mundu tin hobennan ku ta kai den mundo di kriminalidat, akaso nos di Kòrsou ta otro? Pero no ta prome, ni uniko bia, nos por kòrda tempu ku Hulanda ke a introdusi un otro tipo i kolo di pasport pa nos. Ketu bai den konseho di minister di Reino, Hulanda tin mayoria. Nos tin apenas 1 minister plenipotensiario huntu ku esun di Aruba i St. Marten. Pues na final semper ta Hulanda tin mayoria. Dikon na 2022 ainda nos ta asombra ku nos no ta igual den Reino. Nos mester habri nos wowonan pa e realidat si.

Awor Hulanda si ke pa Kòrsou tuma tur indokumentado òf asina jama “asielzoekers” sin nos sa ken nan ta. Hues ta dikta sentensiá pa laga nan den libertat riba nos isla, sin nan tin ningun manera legal pa sobrebibí riba nos isla. Hulanda ta papia di asta manda e asielzoekers di Ukrania aki na Kòrsou sin nan por papia nos idioma y sin nan tin ningun fuente di entrada.

FKP tin un lista di mas ku 5000 yu di Kòrsou wardadó riba un kas of un lugá di biba pa hopi aña kaba. Tin problema pa haña skol pa bo yu. SVB tin problema pa paga kuido. Hulanda lo buta fondo pa e asielzoekers so òf pa Kòrsou tambe?

TPK ta puntra si nos kuminsá ku buta kondishonnan basá riba intigridat riba hues nan Hulandes Europeo ku ta bin traha aki na Korsou, si lo sobrá Hues den kas di korte. Òf laga tur Hulandes Europeo deklará for di unda nan fuente di entrada ta promé ku emigrá na Kòrsou lo ta un bon idea?

Ta bon pa e gobernashon aktualmente siña for di e manera ku Hulanda ta trata e país nan den Reino Hulandes y komprondé ku hamas Hulanda lo mira nos komo un partner igual.