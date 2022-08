Koninklijke Horeca Nederland i Curaçao Restaurant Association ta bai traha huntu

Kòrsou lo bira un departamentu nobo di KHN

E siman aki Koninklijke Horeca Nederland (KHN) i Curaçao Restaurant Association (CRA) a inisia un koperashon, kaminda Kòrsou lo bira un departamentu nobo di KHN. Esaki ta enserá ku pronto tur negoshante den Horeca na Kòrsou por tin e bentaha pa hasi uso di e servisio nan di e miembresia di KHN. Dia 28 di yüli sr. Robèr Willemsen i Dirk Beljaarts di KHN, i Tarzeno Circkens ku John Henry Every di CRA a pone nan firma bou di e konvenio na Kòrsou den presensia di Gobernador suplente di Kòrsou su ekselensha Michelle Capriles.

E kolaborashon a wordu formalisa den e departamentu nobo KHN-afdeling Curaçao, ku e meta pa traha huntu pa yega na un futuro stabilisá di Horeca. Turismo na Kòrsou ta birando un pilar ekonomiko importante. Esaki ta bini ku eksigensia nan nobo pa Horeca tambe. Miembresia di KHN ta duna oportunidat pa profesionalisa mas miho ainda. Miembronan na Kòrsou konose mesun derecho i debernan ku miembronan na Hulanda.Tur tipo di Horeca por bira miembro di e departamentu nobo.

Kiko esaki kemen pa e empresario di Horeca?

Bira miembro ta duna kada empresario entrada na e servisionan di KHN, entre otro kontesta iba preguntanan ku tin di haber ku Horeca, konseho personal, kuido di interes komun I ku tempu deskuentonan serka agensianan di Horeca I tambe reglanan den e sector di Horeca. Naturalmente empresarionan Hulandes tambe por probecha di e konvenio aki.Tin diferente empresarionan Hulandes ku ta aktivo na Kòrsou, I mayoria ta interesa den e miembresia. Ku KHN komo partner, na Kòrsou i Hulanda, e por hunga un rol importante pa negoshinan na HUlanda ku ke bin inverti na Kòrsou. E sistema ta igual i p’esei nan por ahusta mesora ku e direktiva local.

Presidente di KHN sr. Robèr Willemsen: “ Nos ta hopi orguyoso ku e konvenio aki. CRA I KHN tin e forsa pa konhuntamente por krea e klima ideal pa nos miembronan, kaminda kalidat i inovashon lo ta e prioridat. Ku e konvenio aki, miembronan na Kòrsou tin akseso na tur bentahanan di e miembresia di KHN. Banda di esei, empresarionan den tur dos pais por hasi uso di e red di kontaktonan pa konseho, traha huntu, interkambia konosementu i trahado i oportunidat pa kore stashe den tur dos pais.”

Presidente di CRA Tarzeno Circkens: “Turismo ta di importansha pa Kòrsou. Ku e konvenio aki no kemen ku ta fortalese nos posishon, pero ta pone man huntu ku personan ku tin hopi aña di eksperensha ku konosementu di e sector di Horeca, regla I leinan. Ku esaki nos por traha riba un sektor stabil riba nos isla.”

Bo tin interes?

Bo tin interes pa bira miembro di KHN Kòrsou? Manda bo detayenan di kontakto pa curacao@khn.nl of info@curacaorestaurants.org. Nos lo tuma kontakto ku bo.

Algu di Koninklijke Horeca Nederland

KHN ta e organisashon den sektor di horeca den Reino Hulandes ku ta kuida interes di empresarionan den Horeca pa e.o. rekuperashon di Corona, un cao faborabel di horeca, kompetensha hustu, derecho laboral, i edukashon den e profeshon. KHN ta traha ku instanshanan gubernmental i organisashonan ku meta pa krea un klima optimal pa e sektor di Horeca. Menos preshon, mas tempu pa bo negoshi. For di awor por bira miembro KHN-Afdeling Curaçao.

Koninklijke Horeca Nederland en de Curaçao Restaurant Association gaan samenwerking aan

Curaçao wordt nieuwe KHN-afdeling

Deze week zijn Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en Curaçao Restaurant Association (CRA) een samenwerking aangegaan, waarbij Curaçao een nieuwe KHN-afdeling wordt. Dit betekent dat ook horecaondernemers op Curaçao binnenkort kunnen profiteren van de diensten van het KHN-lidmaatschap. Op 28 juli zetten Robèr Willemsen en Dirk Beljaarts van KHN en Tarzeno Circkens en John Henry Every van de CRA hun handtekening tijdens een bijeenkomst op Curaçao in het bijzijn van de waarnemend Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Michelle Capriles.

De samenwerking is geformaliseerd in de nieuwe KHN-afdeling Curaçao, met als doel om samen toe te werken naar een toekomstbestendige horeca. Op Curaçao wordt toerisme als economische pijler steeds belangrijker. Dat stelt nieuwe eisen aan de horeca. Het lidmaatschap van KHN kan een steun in de rug zijn bij de verdere professionalisering. Leden op Curaçao kennen dezelfde rechten en plichten als andere KHN-leden. Alle horecaondernemers op het eiland kunnen lid worden van deze nieuwe afdeling.

Wat betekent dit voor horecaondernemers?

De aansluiting bij KHN biedt voor horecaondernemers op Curaçao een ingang tot de diensten van KHN, waaronder antwoord op horecagerelateerde vragen of een persoonlijk advies, belangenbehartiging en op den duurkortingen bij verschillende horecapartners en informatie over laatste ontwikkelingen en regelgeving in de horecabranche. Natuurlijk profiteren Nederlandse horecaondernemers ook van deze samenwerking. Er zijn al veel Nederlandse horecaondernemers actief op Curaçao, en veel ondernemers zijn geïnteresseerd om de stap te maken. Met KHN als bindende kracht, zowel hier als op Curaçao, kan KHN ook een rol spelen voor in Nederland gevestigde horecaondernemers die op Curaçao willen ondernemen. Het systeem is hetzelfde en ondernemers kunnen snel schakelen met het lokale bestuur.

KHN-voorzitter Robèr Willemsen: “We zijn erg trots deze samenwerking te bekrachtigen. De CRA en KHN delen de drive om het ideale ondernemersklimaat te creëren voor onze leden, waarbij kwaliteit en innovatie voorop staan. Door deze samenwerking hebben leden op Curaçao toegang tot dezelfde voordelen van het KHN-lidmaatschap. Bovendien profiteren ondernemers uit beide landen van het uitgebreide netwerk van ondernemers voor advies, samenwerkingen, uitwisselingen en stagemogelijkheden.”

CRA-voorzitter Tarzeno Circkens: “Toerisme is van groot belang voor Curaçao. Met deze samenwerking versterken wij niet alleen onze positie op het eiland, maar ook slaan we de handen ineen met mensen met jarenlange ervaring, die het huidige horecalandschap en de wet- en regelgeving goed kennen. Hiermee kunnen we samen werken aan een toekomstbestendige horeca op het eiland.”

Interesse?

Heb je interesse in een lidmaatschap van KHN-afdeling Curaçao? Geef dan alvast je contactgegevens door via curacao@khn.nl of info@curacaorestaurants.org. Dan nemen wij contact met je op.

Over Koninklijke Horeca Nederland

KHN is dé branchevereniging voor de horeca in ons Koninkrijk en behartigt de belangen van horecaondernemers o.a. als het gaat om coronaherstel, een gunstige horeca-cao, eerlijk speelveld, duurzaam ondernemen, arbeidswetgeving en beroepsonderwijs. KHN bestaat al 138 jaar en werkt samen met relevante overheden en organisaties met als inzet: een optimaal ondernemingsklimaat voor de horeca. Minder regeldruk, meer ondernemen. Vanaf nu kunnen horecaondernemers in de sector overnachten, eten, drinken, daghoreca of vrije tijd zich aansluiten bij onze KHN-Afdeling Curaçao. http://www.khn.nl/curacao