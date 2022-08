Meldkamer Kuerpo Polisial Hulanda Karibense ta bira mas moderno / Meldkamer Korps Politie Caribisch Nederland wordt moderner

Meldkamer Kuerpo Polisial Hulanda Karibense ta bira mas moderno

Entrante komienso di ougùstùs te ku komienso di òktober 2022 lo inisiá e trayekto di renobashon di meldkamer di e islanan di Hulanda Karibense. E meldkamer aktual lo haña un interior kompletamente nobo i lo ta bon ekipá ku aparato mas moderno di kua poblashon di tur tres isla lo benefisiá.

E desaroyo di un meldkamer nobo pa e islanan Boneiru, Saba i Sint Eustatius ta un lenk indispensabel den krea komprenshon i duna un bista general den organisashon di servisio di yudansa. Esaki ta hasi posibel pa por aktua di manera rápido den práktika i ta kontribuí na un empeño efektivo di servisio di yudansa. E interior lo kumpli ku e standart general di meldkamer na Hulanda.

Pa motibu di e renobashon lo akapará e meldkamer den un otro espasio den e edifisio di warda di polis na Playa. Durante di e mudansa tin e posibilidat ku por surgi interferensia pa ku disponibilidat di meldkamer. Na momentu ku esaki ta e kaso, lo komuniká esaki di manera rápido via radio i medionan sosial huntu ku numbernan ku por uza na e momentu ei.

Meldkamer ta disponibel 24 ora pa dia riba 911 i 112. Esaki ta e number di emergensia pa tur servisio di yudansa manera polis, ambulans, brantwer, KMar i wardakosta.

Meldkamer Korps Politie Caribisch Nederland wordt moderner

Vanaf begin augustus tot begin oktober 2022 zal het traject van de nieuwe inrichting van de meldkamer voor de eilanden van Caribisch Nederland van start gaan. De huidige meldkamer krijgt een compleet nieuwe inrichting en wordt voorzien van nog moderner apparatuur waar de bevolking van de drie eilanden nog meer baat bij heeft.

De ontwikkeling van een nieuwe meldkamer voor de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius is voor het Korps Politie Caribisch Nederland een onmisbare schakel in het creëren van inzicht en overzicht in de hulpverleningsoperatie. Dit maakt het mogelijk om snel en slagvaardig in te grijpen in de operatie en een actieve bijdrage te leveren aan een effectieve hulpverleningsinzet. Deze inrichting zal voldoen aan de standaarden van gemeenschappelijke meldkamers in Nederland.

Door de verbouwing zal de meldkamer tijdelijk ergens anders in het gebouw van de politiebureau in Playa gehuisvest worden. Tijdens de verhuizing is er de mogelijkheid dat er storingen omtrent de bereikbaarheid kunnen optreden. Op het moment dat hier sprake van is, zal dit op een snelle manier via de radio en sociale media gecommuniceerd worden met de nummers die op het moment gebruikt kunnen worden.

De meldkamer is 24 uur per dag bereikbaar op 911 en 112. Dit is het noodnummer voor alle hulpdiensten zoals de politie, ambulance, de brandweer, de KMar en de kustwacht.

Dispatch center of the Dutch Caribbean Police Force is becoming more modern

The process of redesigning the dispatch center for the islands of the Caribbean Netherlands will start from early August to early October 2022. The current control room will be completely redesigned and equipped with even more modern equipment, which will benefit the population of the three islands even more.

The development of a dispatch center room for the islands of Bonaire, Saba and St. Eustatius is an indispensable link for the Dutch Caribbean Police Force in creating insight and an overview of the emergency services operation. This makes it possible to intervene quickly and decisively in the operation and to make an active contribution to an effective emergency response. This facility will meet the standards of common dispatch centers in the Netherlands.

Due to the renovation, the dispatch center will be temporarily housed elsewhere in the building of the police station in Playa. During the move there is the possibility that disruptions regarding accessibility may occur. As soon as this is the case, it will be communicated quickly via the radio and Facebook with the numbers that can be used at the moment.

The dispatch center is available 24 hours a day on 911 and 112. This is the emergency number for all emergency services such as the police, ambulance, fire brigade, the Kmar and coast guard.