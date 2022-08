Wardakosta ta asistí turista riba seru di Kristòfel

Awe mainta Wardakosta a haña un notifikashon di un kaso riba Kristòfel via di brandweer.

Personal di brandweer a indiká ku tin un hòmber turista ku a kai durante di su kaminata i ku e la

kibra su ènkel. Brandweer no por a evakuá e hòmber akí pa motibu ku no tabata seif pa transport’é

despues ku awaseru a kai.

Pa e motibu akí a disidí di yama e Sentro di Búskeda i Reskate di Wardakosta pa pidi asistensha

di e helikòpter. Na yegada na e parke di Kristòfel, e helikòpter a transportá e hòmber turista pa

hospital pa e por haña tratamentu médiko. Wardakosta ta desea e turista pronto rekuperashon.

Kustwacht assisteert verongelukte toerist op St. Christoffelberg

Vandaag ontving de Kustwacht een melding van de brandweer dat een toerist op de St.

Christoffelberg was verongelukt. De man, een toerist had zijn enkel tijdens zijn wandeling

gebroken. Door de regen waren de paden op de berg erg glad en onveilig om de man te

evacueren.

De brandweer verzocht hierdoor de assistentie van de kustwachthelikopter om de man van de

berg te hijsen. Het RCC van de Kustwacht heeft na de melding van de brandweer de helikopter

naar het St. Christoffelpark gestuurd om de man te assisteren. De man is vervolgens naar het

kustwachtsteunpunt op het vliegveld Hato gebracht, waar een ambulance op hem stond te

wachten. De Kustwacht wenst de man beterschap.