AQUALECTRA TA KUMINSÁ PONE RET DI LUSNAN LED INTELIGENTE PA ILUMINÁ KARETERANAN DI KÒRSOU

Willemstad- 4 di Ougùstùs 2022 Aqualectra ta kuminsá su proseso mayó pa pone e ret di lusnan LED inteligente di futuro riba e kareteranan di Kòrsou. Di djaluna 8 i 9 di ougùstùs lo tin trabounan tumando lugá pa instalá lusnan LED inteligente kuminsando for di retònde Ergilio Hato, kontinuando riba Pater Eeuwensweg i Helmin Magno Wiels Boulevard pa seguidamente finalisá na retònde Roberto Beto Adamus. Djadumingu 14 di ougùstùs e trabounan pa instalá e lusnan LED inteligente ta kontinuá kuminsando for di e krusada na Arubastraat/ Hoogstraat, siguí pa kareteranan di Brug Juliana te ku e salida ku ta baha direkshon di Skarlo. Riba tur tres dia e trabounan ta tuma lugá entre 8 or di mainta i 4 or di atardi. Debí ku e trabounan ta tuma lugá riba e parti mei mei di e dos vianan, outomobilistanan por eksperenshá algu di inkumbiniensa ora ta hasi uso di e kareteranan aki. Aqualectra ke pidi diskulpa pa kualke inkumbinensia i pidi outomobilistanan pa porfabor mobilisá ku koutela den e áreanan riba e dianan menshoná.

Aña pasá Aqualectra a kulminá e periodo di prueba di konsepto ku e lusnan LED inteligente riba algun karetera prinsipal di Kòrsou, esta Weg naar Westpunt (na altura di Mal Pais), Schottegatweg Oost i tambe Emancipatie Boulevard Dominico Don Martina. Awor Aqualectra ta kla pa ofisialmente kuminsá instalá e lusnan di kaya di futuro aki riba nos kareteranan. Un i tur por komprobá e eksperensha muchu mas plasentero ku bo tin komo outomobilista ora bo ta trafiká riba sea Weg naar Westpunt na altura di Mal Pais, Schottegatweg Oost òf Emancipatie Boulevard Dominico Don Martina. Poko poko pero sigur Aqualectra lo sigui iluminá nos kareteranan ku lusnan LED inteligente miéntras nos pais ta sigui desaroyá i inová riba rumbo pa futuro.

E lusnan LED ta garantisá konsistensia i mihó intensidat di lus riba kareteranan na Kòrsou. Banda di esaki uso di koriente i mantenshon di e ret di lus lo ta muchu mas efisiente, dor ku Aqualectra ta risibí notifikashon instantáneo den kaso ku tin lus ku no ta funshonando debidamente.