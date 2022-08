Dolphin Suites & Wellness viert Spantenbier fase 2

Willemstad, 6 augustus 2022 – Dolphin Suites & Wellness Hotel bouwt, naast de 21 bestaande suites en kamers, 38 nieuwe accommodatietypes. Met een wapperende vlag en een glas bier, vieren we dat het hoogste punt van deze nieuwbouw is bereikt.

We bouwen het hotel uit met 4-persoons suites en 2-persoonskamers. Daarvan kunnen er 14 met elkaar verbonden worden en ontstaan er 6-persoons appartementen. Allemaal rolstoeltoegankelijk, net als het bestaande hotel. De aanpassingen in het hotel komen prachtig samen met de sfeervolle inrichting. Dit zorgt ervoor dat ook gasten zonder een beperking zich thuis voelen. High-end interieurspecialist TKI Interior Design en de Interior Group uit Nederland helpen ons hierbij.

Voortgang van fase 2

We gebruiken alleen materialen met hoge kwaliteit en passen milieuvriendelijke systemen toe. De bouw is gestart in juni 2021 met LB Construction als aannemer. MIC Consultancy is de architect van deze nieuwbouw. In januari 2023 start de inrichting. We hopen in april de eerste gasten te verwelkomen in de nieuwe kamers.

Uitbreiding van faciliteiten

De nieuwe lobby wordt een fijne ruimte om samen te komen. De combinatie van een restaurant en een knusse koffiebar is een waardevolle toevoeging. Daarnaast komen er nog 3 verhuurbare bedrijfsruimtes, een yoga terras, een fitness-en een aparte therapieruimte. De tropische tuinen met lounge zitjes en een kinderspeeltuin verbinden fase 1 en 2 van het hotel.

We zijn enthousiast en dankbaar voor deze uitbreiding. Nu kunnen we niet alleen aan een kind met een beperking en het gezin een plek bieden om uit te rusten. Met de wellness, yogalessen met professionele begeleiding en de verschillende therapieën breiden we de doelgroep uit. Gasten in een rolstoel, mensen die zoeken naar ontwikkeling op fysiek of mentaal gebied of verlangen naar ontspanning gaan zich thuis voelen bij ons.