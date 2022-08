TA KONSIENTEMENTE VIA ENSEÑANSA HULANDA A PURBA TENE NOS BOBO I DIVIDÍ! E ta pruebá dor di Universidat di Leiden. Pesei nos historia mester penetrá den skol.

Durante un investigashon ku Abigaïl Mahalja Boelijn di Trabou pa Kòrsou TPK a realisá, a bin topa ku un artíkulo di Universidat di Leiden relashoná ku un investigashon ku historiadó i investigadó señora Margo Groenewoud (ku ta aktivo na Universidat di Kòrsou tambe) a hasi na aña 2017. For di e investigashon aki por konkluí ku ta for di aña 1915 hulandesnan a trese misionarionan na nos pais pa tene órden sosial, pas, trankilidat i enseñansa den nos skolnan. Te na 1953 nan tabatin hopi influensha riba skol pagabel i skolnan pober. Pesei konsientemente hopi hende no tabata haña enseñansa adekuá pa alkansá nan nivel di mas haltu. Ku otro palabra, tabata tene e pueblo konsientemente bobo. For di e tempu aki kaba tabata eduká nos hendenan pa bira mansu.

For di e temporada ei konsientemente a kuminsá ku e segregashon entre pober i riku. Skolnan den kunuku tabata pòrnada i skolnan den suidat tabata skolnan ku tin ku paga p’e.

Pues, si bo tabata inteligente, pero bo tabata bini for di famianan pober, ta skolnan di kunuku bo ta bai kaminda bo no por desaroyá bo inteligensia. Awendia ahinda aki aya tin e diskriminashon aki den nos komunidat. Tur skol no ta na mes un nivel i no tin mes un materialnan.

Na 1915, momentu ku Refeneria a bini nos pais, e komunidat tabata konsistí di 85% Afro Kurasoleño desendientenan di katibu. E tempu ei frater i sùrnan tabata duna lès i a oprimí nos hendenan pa respetá frater i sùrnan. Anto di e forma aki a hasi pa nos ta mansu. Te awe ora un hende lanta para pa su derecho o borotá un tiki, nos ta yam’e onbeskòp i sin rèspèt i nos ta hala para na banda lag’e pará su so dor di berguensa. Siendo e hendenan tin rason den loke nan ta trese dilanti.

Señora Groenewoud a investigá e bida sosial entre 1915-1973 i kon desidido e influensha di iglesia katóliko tabata den e desaroyonan sosial di nos hendenan. Enseñansa di Kòrsou te ku awe no tin e kontenido pa siña nos para pa nos derechinan, krea mentalidat independiente i patriótiko. Semper a laga nos hende nan sinti nan menos dor di dominá nan for di iglesia katóliko i spiritualidat di e tempu ayá pa dilanti. Tradishonal manera nos ta, nos a keda semper ku miedu pa habri boka papia, habri nos boka sin violensia i lanta pa nos mes derechonan.

Pero hulandesnan si ta bon den esaki. Ta hopi straño ku esaki si frater i sùrnan no a siña nos, tòg? “Voor jezelf opkomen”, nan ta yama esaki.

Pesei awendia nos ku nos a kustumbrá di yama otro bobo, djis pa baha e otro i sinti bo mes superior, paso ta esei semper nos antepasadonan a lanta aden. Un kustumber robes.

Fuente: wèpsait di Universidat di Leiden