Un biaha mas Wardakosta ta intersepta go-fast ku mas di 1600 kilo ku droga – Weer drugsvangst van ruim 1600 kilo drugs voor de Kustwacht – Again drug seizure for Dutch Caribbean Coast of 1600 kilo

Un biaha mas Wardakosta ta intersepta go-fast ku mas di 1600 kilo ku droga

Zr.Ms. Groningen, ku aktualmente ta nabega pa Wardakosta di Karibe Hulandes ta

hasi’e bastante difísil pa narkotrafikantenan den Region di Karibe Hulandes. E

barku patruyero ta nabegá den e area for di aprel 2022. For di e tempu ei ya por a

agregá algun kaptura di droga riba su lista di konteo. Ayera un kaso mas a bini

aserka ku mas di 1.600 kilo di mariwana. E total kantidat di kontrabanda ku

Wardakosta a konfiská ta yega awor na mas ku 5.500 kilo.

E último kantidat a keda konfiská riba 8 di ougùstùs despues ku un boto di kontrabanda

a keda interseptá. E go-fast akí a keda deskubrí e anochi promé, pa e Sentro di

Operashonnan Marítimo (MOC) di Wardakosta, esaki a alarmá Zr.Ms. Groningen. E

barku tabata tei presente e siguiente mainta den e area i a lansa dos boto interseptor

rapido. E FRISC nan aki a interseptá e go-fast.

Un ratu promé ku esaki e tripulantenan di e go-fast a tira e paketenan den laman, na

momentu ku nan a ripará ku ta persigui nan. Unabes ku e barku Zr. Ms. Groningen

tabata den banda di e go-fast nan a ordená pa esaki stòp i e sospechosonan a entregá

nan mes. E tripulashon di Zr.Ms. Groningen i di Wardakosta a saka seguidamente 66

pakete ku un total di 1.600 kilo di droga for di laman.

E ocho sospechoso nan i e contrabanda a ser trasladá na ‘Korps Politie Caribisch

Nederland’ (KPCN) ku lo sigui atende e kaso. E contrabanda a ser destruí.

Weer drugsvangst van ruim 1600 kilo drugs voor de Kustwacht

Zr.Ms. Groningen, momenteel varende voor de Kustwacht Caribisch Gebied,

maakt het drugssmokkelaars in het Caribisch gebied behoorlijk lastig. Het

patrouilleschip vaart er vanaf april 2022. Gisteren was het weer raak toen een gofast met meer dan 1.600 kilo marihuana op zee werd onderschept. Het totaal aan

in beslaggenomen contrabande door het Kustwacht Caribisch Gebied komt

daarmee op meer dan 5.500 kilo.

De laatste hoeveelheid werd 8 augustus in beslag genomen nadat een smokkelvaartuig

werd onderschept. Deze snelle go-fast werd de avond ervoor ontdekt door de

Kustwacht waarna het Maritieme Operatie Centrum (MOC) van de Kustwacht Caribisch

Gebied Zr.Ms. Groningen alarmeerde. Het schip was er de volgende ochtend en

lanceerde beide snelle onderscheppingsboten. Deze FRISC’s onderschepten de gofast.

Even daarvoor gooiden de opvarenden de pakketten drugs overboord toen zij

doorhadden te worden achtervolgd. Eenmaal langszij werd de go-fast tot stoppen

gemaand en gaven de verdachten zich over. De bemanning van Zr.Ms. Groningen en

de Kustwacht visten vervolgens 66 pakketten met ruim 1.600 kilo drugs uit het water.

De acht verdachten en alle contrabande zijn overgedragen aan het Korps Politie

Caribisch Nederland (KPCN) voor verdere afhandeling van de zaak. De contrabande is

inmiddels vernietigd.

Again drug seizure for Dutch Caribbean Coast of 1600 kilo

Zr.Ms. Groningen, which is currently sailing for the Dutch Caribbean Coast Guard

makes it quite difficult for drug smugglers in the Caribbean Region. The patrol

ship in sailing in the region since April 2022. Since then she added a great

number of drug seizures on her list. Yesterday another go-fast was intercepted

with more than 1.600 kilograms of drugs. The total amount of confiscated

contraband now amounts to more than 5.500 kilograms for the Dutch Caribbean

Coast Guard.

The last quantity was confiscated on August 8th, after a smuggling vessel was

intercepted. The go-fast was discovered the night before by the Maritime Operation

Centre (MOC) of the Dutch Caribbean Coast Guard. The MOC alarmed the Zr.Ms.

Groningen immediately. The ship was present the next morning in the area and

launched both fast interceptors (FRISC’s), which intercepted the go-fast.

Shortly before that, the crew on board of the go-fast threw the packages of drugs

overboard when they realized they were being chased. Once Zr.Ms. Groningen was

alongside, the go-fast was ordered to stop and the suspects surrendered. The crew of

Zr.Ms. Groningen and the Dutch Caribbean Coast Guard removed 66 packages with a

total of 1.600 kilos of drugs from the water.

The eight suspects and the contraband have been handed over to the ‘Korps Politie

Caribisch Nederland’ (KPCN) for further handling of the case. The contraband has now

been destroyed.