Prome Minister Evelyn Wever – Croes: LO BAY ENFOCA RIBA MIHOR TRANSICICION DI STUDIANTENAN DI ARUBA PA HULANDA 

Arubahuis conhuntamente cu Ministerio di Enseñansa

ORANJESTAD – Na Hulanda tin un problema hopi serio cu vivienda, no solamente pa studiantenan procedente di exterior pero Hulandesnan tambe. Incluso, e aña aki varios universidad na Hulanda a manda comunicado informando studiantenan pa nan no bay Hulanda si no tin vivienda cual ta mustra e seriedad di e situacion. Aruba tabatin un grupo di mas o menos 40 studiante cu a bay Hulanda sin vivienda, pero varios ya a haya caminda di keda entrante 1 di september, Prome Minister Evelyn Wever – Croes a informa.

E grupo di studiantenan cu no tabatin vivienda ta kedando cerca famia, conoci of na student hotel cu tin na cierto ciudad grandi, pero esaki ta poco mas caro. Tabatin caso di studiantenan cu a haya un camber cu nan no a gusta pa motibo cu sea e tabata mucho chikito of nan tabata desea mas comfortabilidad, y nan a nenga e camber y mester a cuminsa busca ful di nobo. Prome Minister Wever – Croes a bisa cu importante ta cu na e momentonan aki ningun studiante ta riba caya.

Premier Wever – Croes den combersacion cu algun studiante cu a biaha pa Hulanda sin vivienda, nan a bisa cu nan a tuma e decision pa bay Hulanda prome cu haya un vivienda permanente, pa no perde oportunidad pa inicia cu e aña escolar. Mester menciona cu na Hulanda e ta importante pa tin un adres pa bo inscribi bo mes pa motibo cu Hulanda tin reglanan hop stricto. ‘Tanten cu bo no por inscribi na un adres, bo no por haya un cuenta di banco, y no por cera contract pa tin internet/ conexion pa celular etc.’

ROL DI ARUBAHUIS Y VIVIENDA

Arubahuis hunto cu e Ministerio di Minister di enseñansa Endy Croes lo bay enfoca pa prepara e studiantenan mihor pa otro aña. Tin ciudadnan na Hulanda cu por cuminsa aplica pa un vivienda hopi adelanta. Arubahuis ta recomenda pa studiantenan cuminsa aplica pa vivienda 1 aña prome prome cu nan kier bay studia na Hulanda. Asina bo por cuminda mira e posibilidadnan cu tin, y esaki lo aumenta e oportunidad di e studiante pa wordo considera pa un cas of apartamento. Na e momentonan aki Arubahuis not in e posibilidad pa encarga su mes cu vivienda. Lo cuminsa traha riba esaki a traves di un website, door di duna mas informacion y asina crea posibilidad pa studiantenan por haya mas guia.

Manera cu a anunica algun tempo pasa, ta reorganisando Arubahuis y den esaki kier cambia e rol cu Arubahuis tin aworaki pa cumpli cu e necesidadnan cu pueblo di Aruba tin. Entre otro, cu tin mihor transicion ora cu yiunan di tera bay studia.

Un otro tema cu lo traha riba dje cu Arubahuis y Secretario di Estado Alexandra van Huffelen, ta pa studiantenan por tin un burgerservicenummer (BSN) di Hulanda adelanta. Maske ta uno profesional, prome cu nan bay Hulanda. Si nan tin e number ey, nan por cuminsa regla varios cos pa nan vivienda cu por tarda 3 pa 4 siman, ya hopi mas adelanta.

Sinembargo esaki ta depende di Gobierno Hulandes, paso pa nan dunabo un BSN adelanta ta algo grandi. Importante ta pa e combersacionnan aki sigui tuma luga pa mira si ta logra, Prome Minister a enfatisa.

Concluyendo, Prome Minister Wever – Croes a bisa cu aworaki e situacion di vivienda ta rekeri pa tin mas envolvimento di parti di Arubahuis, pero talbes di den futuro e situacion cambia atrobe. Si esaki ta e caso eorey kisas Arubahuis su rol por bolbe cambia, pero awor ta mira e necesidad pa nan ta mas activo den e tema di di vivienda/camber pa studiante door di entre otro facilita e diferente registronan cu un studiante por acerca.