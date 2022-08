DIREKTIVA 2022 -2023 THE ACHIEVERS TOASTMASTERS CLUB A KEDA INSTALÁ DIA 13 Augustus, 2022

Direktiva nobo di “The Achievers toastmasters club” a wòrdu instalá dia 13 di Augustus, 2022.

E instalashon a tuma luga den un ambiente Tropical kaminda , e klup a honra varios miembro di e klup ku a sobresalí den e diferente tareanan ku e klup a ofrese.

Toastmaster di aña a resultá di ta Toastmaster Fabiola Cleofa, ku a gana esaki meresidamente. Nòmber di e miembronan di e Direktiva nobo ta:

Steven Cijntje (Presidente),

Marilyn Passial ( Vise Presidente Edukashon),

Riёlle Osepa(Vise Presidente Miembresia),

Nirmala Panday (Vise Presidente Relashon Públiko),

Leticia Wanga (Tesorera),

Annie Dalnoot (Sekretaria),

Francisca Violenes (Sergeant at Arms).

Fabiola Cleofa ta sostené e Direktiva nobo, komo e Presidente saliente di e klup.

Tabata un bunita anochi kaminda miembronan a selebra e premiashon di e Toastmasternan ku a sobresalí I e Direktiva nobo. The Achievers Toastmasters Club ta un klup sólido ku ta eksistí for di April 12, 2001. Esaki kiermen ku e aña aki e klup ta existi 21 anja. E thema di e anochi aki tabata “ Flowers at its Best”.

Kada anja the Achievers TM Club tin un lema.

E anja aki e ta:” it is time to Rebuild, Restore and Revive”.

The Achievers Toastmasters club su reunionan ta tuma lugá kada di dos I kada di kwater Djamars di luna, I nan ta wòrdu kondusí na Ingles. E Direktiva nobo I sobrá miembronan di e klup ta warda ABO ku brasa habrí. Si bo ke mehora bo abilidad pa komuniká I di liderasgo, esaki te klup perfekto pabo.