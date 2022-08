Minister Geoffrey Wever: Bishita di Sociaal- Economische Raad

Diaranson 17 di augustus Minister di Asuntonan Economico, Comunicacion y Desaroyo Sostenibel, Geoffrey Wever a ricibi miembronan nobo di Sociaal – Economische Raad (SER) pa e periodo di 2022 pa 2024.

SER ta un organo consultativo independiente estableci pa ley, cu ta duna conseho solicita of no solicita -gevraagd of ongevraagd advies- na Gobierno di Aruba riba temanan di mayor importancia riba tereno socio-economico. Pa medio di consulta mutuo, intercambio di opinion y argumentacion, e organo consultativo ta tuma decisionan referente e contexto, contenido y forma di consehonan, rapportnan di investigacion y notanan cu ta wordo presenta na gobierno riba maneho socio-economico.

E constelacion di SER ta consisti di un maximo di 9 representante di cual 3 representante di organisacionan di dunadornan di trabao, 3 representante di organisacionan di empleadonan y 3 experto independiente. Cada miembro tin un miembro suplente cu durante su ausencia lo ta su reemplasante durante reunionan.

Pa e periodo di 2022 pa 2024, e constelacion ta consisti di e siguiente miembronan:

Pa loke ta trata representantenan di organisacionan di dunadornan di trabao:

Tristan Every y miembro suplente Sr. Ronnie van Trigt di ATIA

Maarten Jan van Romondt y miembro suplente sra. Maura Brown di AHATA

Monica Kock y miembro suplente sra. Lay Hing de Kort- Yee di KvK

Pa loke ta trata representantenan di organisacionan di empleadonan:

Hose Figaroa y miembro suplente sr. Hubert Driksz pa FTA

Josefina Albertus y miembro suplente sr. Anthony Figaroa di SIMAR

Leonard Kelly y miembro suplente sr. Alonso Tromp di TOPA

Pa loke ta trata expertonan independiente y area di expertisio, e siguiente personanan lo forma parti di SER:

Ben Marapin. Area di expertisio: economia y finanzas

Christie Mettes y miembro suplente sra. Francielle Laclé. Area di expertisio: desaroyo sostenibel

Stanley Heinze. Area di expertisio: Salubridad Publico y Asuntonan Social

Minister di Asuntonan Economico, Comunicacion y Desaroyo Sostenibel, Geoffrey Wever ta desea e constelacion nobo di SER exito cu e tarea importante aki. SER su consehonan, rapportan di investigacion y notanan ta instrumentonan esencial y cu balor agrega pa e proceso completo di maneho y asina tambe riba desaroyo di Aruba.

Minister Geoffrey Wever: Bezoek van de Sociaal- Economische Raad

Op woensdag 17 augustus heeft de Minister van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling, Geoffrey Wever de nieuwe Sociaal- Economische Raad (SER) voor de periode 2022 tot en met 2024 ontvangen.

De SER als vaste adviesorgaan geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de regering van Aruba op sociaaleconomisch gebied. Door middel van onderling overleg, discussie en argumentatie worden beslissingen genomen over de aard, inhoud en vorm van de adviezen, rapporten en nota’s die aan de regering gepresenteerd worden, waarmee de Raad zich gevraagd en ongevraagd uitspreekt over het (te hanteren) sociaal economisch beleid.

Er zitten in de Raad in totaal 9 raadsleden die evenredig verdeeld zijn over de 3 partijen namelijk, 3 vertegenwoordigers van werknemersorganisaties, 3 vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties en 3 onafhankelijke deskundigen. Alle raadsleden hebben een vervangend raadslid die hem of haar bij afwezigheid vervangt tijdens de raadsvergaderingen.

Voor de periode 2022-2024 bestaat de SER uit de volgende raadsleden:

Als vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties:

Tristan Every met als plaatsvervangend lid dhr. Ronnie van Trigt voor ATIA;

Maarten Jan van Romondt met als plaatsvervangend lid mw. Maura Brown voor AHATA;

Monica Kock met als plaatsvervangend lid mw. Lay Hing de Kort- Yee voor KvK.

Als vertegenwoordigers van werknemersorganisaties:

Hose Figaroa met als plaatsvervangend lid dhr. Hubert Dirksz voor FTA;

Josefina Albertus met als plaatsvervangend lid dhr. Anthony Figaroa voor SIMAR;

Leonard Kelly met als plaatsvervangend lid dhr. Alonso Tromp voor TOPA.

Als onafhankelijke deskundigen:

Ben Marapin. Beleidsgebied: Economie en Financiën;

Christie Mettes met als plaatsvervangend lid mw. Francielle Laclé. Beleidsgebied: Duurzame Ontwikkeling;

Stanley Heinze. Beleidsgebied: Volksgezondheid en Sociale Zaken.

Minister van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling, Geoffrey Wever wenst de nieuwe samenstelling van de SER succes met deze belangrijke taak. Adviezen, rapporten en nota’s van de SER zijn belangrijke instrumenten en met toegevoegde waarde voor de gehele beleidsontwikkeling van Land Aruba en daarmee ook voor de ontwikkeling van Aruba.