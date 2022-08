BONEIRU I ROYAL CARIBBEAN GROUP TA FIRMA MOU

Kralendijk – Entidat Públiko Boneiru i Tourism Corporation Bonaire (TCB) a yama Royal Caribbean Group bon biní na Boneiru. Esaki a tuma lugá na bispu di inisio di un kolaborashon stratégiko nobo entre nos isla i e kompania krusero. Melissa Morales, hefe di desaroyo di destinashon pa Norteamérika i Suramérika i área karibense pa Royal Caribbean Group, i diputado Hennyson Thielman a firma un Memorandum of Understanding (MOU). Ámbos partner ke eksplorá posibilidatnan konhunto i mehorá eksperensia di pasaheronan krusero na Boneiru, di manera pa oumentá nan konsumo y gasto ora nan ta na Boneiro. Diputado Thielman a bisa ku e MOU akí ta sirbi pa trese turismo mas serka habitantenan di Boneiru.

‘Huntu ku TCB nos a hinka un programa den otro pa Royal Caribbean Group, pa asina nan por a eksplorá nos isla i mira kiko Boneiru tin di ofresé su bishitantenan. Tambe nos a explorá posibilidatnan interesante ku lo por brinda nos benefisio mutuo,’ segun diputado Thielman. E dia a kuminsá ku un paseo na parti sùit di nos isla ku un stòp kòrtiku na e kasnan di katibu, na bich di Atlantis i di Sorobon. Despues e rekorido a sigui pa Rincon via Karpata i Gotomeer i e tim a haña un promé impreshon di e rikesa kultural di nos isla i nan por a gosa di nos dushi kumindanan lokal durante un lùnch na Mangazina di Rei.

‘Nos ke enfatisá ku preservashon di naturalesa i nos patrimonio kultural ta partinan integral di nos produkto turístiko i desaroyo sostenibel di Boneiru,’ segun diputado Thielman. Nan a firma e MOU riba waf den haf di Playa ku Mariner of the Seas di Royal Caribbean den bèkgrount.

Melissa Morales, representante di Royal Caribbean Group, ta satisfecho tokante e bishita i ta anhelá un kolaborashon hopi fruktífero ku Boneiru. ‘Nos ta ansioso pa fortifiká nos laso di kolaborashon. Nos ta bai traha riba diversifikashon di e ekskurshonnan i riba desaroyo di produkto i nos ta spera di kontribuí na edukashon. Nos ta bai investigá eksperensia di e turistanan i nos ta bai krea programa pa trese e mensahe di Bonaire Bond bou di atenshon.’ E Bonaire Bond ta un promesa di destinashon ku a keda diseñá pa invitá nos bishitantenan pa firma un promesa pa biaha na un manera responsabel i pa respetá nos isla ku komo meta pa preservá e forsa natural di atrakshon di Boneiru durante e añanan binidero.

BONAIRE EN ROYAL CARIBBEAN GROUP ONDERTEKENEN MOU

Kralendijk – Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) en de Tourism Corporation Bonaire (TCB) heten Royal Caribbean Group welkom op Bonaire. Aan de vooravond van de aanvang van een nieuw strategisch partnerschap tussen het eiland en de cruisemaatschappij tekenen Melissa Morales, hoofd van bestemmingsontwikkeling voor Noord en Zuid Amerika en het Caribisch gebied voor Royal Caribbean Group, en Gedeputeerde Hennyson Thielman een Memorandum of Understanding (MOU). Beide partners willen gezamenlijk de mogelijkheden verkennen om de beleving van cruisepassagiers op Bonaire te verbeteren en de bestedingen op het eiland te verhogen.

Deze MOU heeft volgens Gedeputeerde Thielman als doel om het cruisetoerisme dichter bij de bevolking van Bonaire te brengen.

“Samen met TCB hebben we een programma samengesteld voor Royal Caribbean Group, om het eiland te verkennen en te kunnen laten zien wat Bonaire haar bezoekers te bieden heeft. Tevens hebben we interessante mogelijkheden onderzocht die beide partijen ten goede kunnen komen,” zegt de Gedeputeerde. De dag begon met een tour langs de zuidkant van het eiland met een korte stop bij de slavenhutjes, Atlantis Beach, waarna ze bij Sorobon een leuke ontmoeting hadden met onze surf legendes. Vervolgens ging de rit naar Rincon via Karpata en het Gotomeer, waarbij het team een ​​eerste indruk kreeg van de culturele rijkdom van ons eiland en kon genieten van lokale lekkernijen tijdens een lunch bij Mangazina di Rei.

“We willen benadrukken dat natuurbehoud en ons cultureel erfgoed integrale onderdelen zijn van ons toeristische product en de duurzame economische ontwikkeling van Bonaire”, aldus gedeputeerde Thielman. De MOU werd ondertekend op de pier in de haven van Kralendijk met de Mariner of the Seas van Royal Caribbean op de achtergrond.

Melissa Morales, vertegenwoordiger van Royal Caribbean Group, is tevreden over het bezoek en verheugt zich op een zeer vruchtbare samenwerking met Bonaire. “We kijken ernaar uit om ons samenwerkingsverband te versterken. We gaan werken aan diversificatie van de excursies en aan productontwikkeling en hopen bij te kunnen dragen aan de educatie. We gaan onderzoek doen naar de ervaringen van toeristen en we gaan bewustwordingsprogramma’s creëren om de boodschap van de Bonaire Bond onder de aandacht te brengen.” De Bonaire Bond is ontworpen om bezoekers aan te moedigen om een belofte te ondertekenen om als toerist op een verantwoorde wijze met ons eiland om te gaan en het eiland in al haar facetten te respecteren met als doel de natuurlijke aantrekkingskracht van Bonaire gedurende de komende jaren te behouden.