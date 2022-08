Caribbean Summer Court van start

WILLEMSTAD – Kas di Korte is op maandag 15 augustus gestart met de Caribbean Summer Court, een

korte en intensieve stage bedoeld voor Caribische universitaire rechtenstudenten met bovengemiddelde

studieresultaten. Er was veel belangstelling onder studenten voor deze unieke mogelijkheid, maar

uiteindelijk werden Rajeev Sanchez (University of Curaçao), Fleur Eichhorn (Universiteit van Amsterdam)

en Eloise Torres (Universiteit Leiden) geselecteerd om deze stage te lopen bij het Hof. Tijdens de stage

krijgen ze een goed beeld van het rechterlijk werk, mogen ze als griffier de rechter op zitting bijstaan en

maken ze kennis met de teams Civiel recht, Strafrecht en Bestuursrecht. Op de eerste stagedag werden

bovengenoemde studenten als griffiers beëdigd door de President van het Gemeenschappelijk Hof van

Justitie, Mauritsz de Kort. In juni werd de Caribbean Summer Court ook op Aruba georganiseerd. De

deelnemende studenten hebben daar een zeer leerzame stage afgelegd.

Op de foto’s:

Foto 1: Van links naar rechts Rajeev Sanchez, Fleur Eichhorn en Eloise Torres

Foto 2: Moment van beëdiging van Fleur Eichhorn