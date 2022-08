Helikòpter di Wardakosta mester a drenta akshon dos biaha pa yuda personanan

Helikòpter di Wardakosta djamars último mester a drenta den akshon dos biaha pa yudansa na

personanan ku tabatin mester di asistensha médiko. E promé notifikashon a drenta den oranan

di mainta na e Sentro di Reskate i Kordinashon (RCC) di Wardakosta. Dos turista ku tabata kana

riba Seru di Kristòf a kai vários meter bin abou den un abismo. Brantwer, ku tabata na e sitio mes

ora a mèldu ku tabata imposibel pa e personanan aki subi bin ariba bèk.

Despues di e notifikashon di parti di Brantwer, Wardakosta a dirigí su helikòpter na Seru Kristòf,

pa asistí e personanan aki. E turistanan, un kabayero i un dama, ku a resultá heridá pa motibu di

e kaida, a keda hibá ku e helikòpter na e punto di sosten di Wardakosta na aeropuerto Hato.

Einan tabatin un ambulans para kla pa transportá nan pa hospital, na unda nan a risibí trato

médiko.

Banda di atardi Wardakosta a bolbe risibí un notifikashon pa un evakuashon médiko mas. E biaha

aki tabata trata di un turista na Klein Kòrsou. E hòmber a kai i sufri leshon na su rudia. E persona

ku a mèldu a informá ku tabata trata di un hòmber di 55 aña di edat ku tabatin nesesidat di un

helikòpter di Wardakosta pa transportá esaki pa hospital pasobra e no por a kana mas pa motibu

di e leshon. E Sentro di Reskate i Kordinashon di Wardakosta, despues di e notifikashon a manda

e helikòpter Klein Kòrsou pa rekohé e hòmber i hiba esaki aeropuerto Hato kaminda un ambulans

tabata pará kla pa transport’é pa hospital. Wardakosta ta deseá e personanan aki pronto

rekuperashon.

Kustwachthelikopter moest tweemaal in actie komen

De kustwachthelikopter moest afgelopen dinsdag tweemaal in actie komen voor hulp aan

personen die medische assistentie nodig hadden. De eerste melding kwam in de ochtend bij het

Rescue and Coordination Center (RCC) van de Kustwacht binnen. Twee toeristen die op de

Christoffelberg liepen kwamen meters naar beneden toen ze in een afgrond vielen. De

brandweer, die ter plekke was, meldde dat het onmogelijk was voor de personen om weer naar

boven te klimmen. De Kustwacht heeft na de melding van de brandweer de kustwachthelikopter

naar de Christoffelberg gedirigeerd om de personen te assisteren. De toeristen, een man en

een vrouw, die door de val blessures hadden, zijn door de helikopter naar het

kustwachtsteunpunt op het vliegveld Hato gebracht. Daar stond een ambulance klaar om ze

naar het ziekenhuis te brengen waar ze medische behandeling kregen.

Rond de middag kreeg de Kustwacht nog een melding voor een medische evacuatie. Ditmaal

betrof het een toerist op Klein Curaçao. De man was gevallen en heeft daarbij een letsel aan

zijn knie opgelopen. De melder gaf aan dat de 55-jarige man assistentie van de

kustwachthelikopter nodig had om naar het ziekenhuis getransporteerd te worden. Het RCC

heeft na de melding de helikopter naar Klein Curaçao gestuurd om de man op te halen en naar

Hato te vliegen waar een ziekenwagen klaar stond om hem naar het ziekenhuis te

transporteren. De Kustwacht wenst de personen beterschap.