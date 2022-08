DESISHONNAN DI DJÁRASON 17 DI OUGÙSTÙS 2022 – BESLISSINGEN VAN WOENSDAG 17 AUGUSTUS 2022

DESISHONNAN DI DJÁRASON 17 DI OUGÙSTÙS 2022

Desishonnan relashoná spesífikamente ku asuntunan di pais riba nivel nashonal di djárason, 17 di ougùstùs 2022:

1. Relashoná ku e dokumento tokante e trayekto pa optimalisá Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK), Konseho di Minister a bai di akuerdo pa:

lanta un grupo di tarea SDKK ku tin diferente tareanan manera menshoná den e dokumento;

hasi un analisashon finansiero di e gastunan médiko di e detenidonan, kaminda ministerio di Hustisia ta responsabel pa kubri tur gastu mará na esaki;

revisá huntu ku SVB e lei di kuido di seguro básiko.

Minister di Hustisia ta responsabel pa adaptá e dekreto nashonal den konsepto.

Pa mas informashon tuma kontakto ku ministerio di Hustisia.

2. Konseho di Minister ta bai di akuerdo ku e proposishon di dia 15 di ougùstùs 2022 pa lanta un grupo di guia i tarea enkargá ku tareanan manera menshoná den e dokumento tokante e trayekto pa optimalisá e servisio di seguridat di Kòrsou, fechá 8 di ougùstùs 2022. Den e kuadro akí minister di Hustisia ta responsabel pa konsipiá un dekreto nashonal.

Pa mas informashon tuma kontakto ku ministerio di Hustisia.

3. A disidí pa presentá e konseho di Sekretario General di ministerio di Salubridat Públiko, Medio Ambiente i Naturalesa riba e dekreto nashonal den konsepto pa konsiderá ‘Monkeypox’ komo un malesa kontagioso, na Direktorado di Lei i Kasonan Hurídiko pa risibí konseho riba esaki.

Pa mas informashon tuma kontakto ku ministerio di Salubridat Públiko, Medio Ambiente i Naturalesa.

4. A bai di akuerdo pa lanta un grupo di trabou enkargá ku e maneho pa pèrmití gruponan spesial (Toelatingsbeleid Bijzondere Groepen), ku lo konsehá e ministernan tokante dunamentu di pèrmit na algun estranhero ku sierto ekspertisio (konosementu i eksperensia) pa por drenta Kòrsou. Di e forma akí alabes a bai di akuerdo ku e dokumento presentá.

Pa mas informashon tuma kontakto ku ministerio di Finansa.

5. Pa loke ta trata e programa finansiá pa Union Oropeo (Meerjarig Indicatief Programma), Konseho di Minister a aprobá e diferente puntonan ku ta bini dilanti den e memorando di dia 16 di ougùstùs 2022. Entre otro a bai di akuerdo ku kontenido di e memorando i tambe algun puntonan spesífiko ku tabatin aden pa diskutí riba dje.

Pa mas informashon tuma kontakto ku ministerio di Asuntunan General.

6. Konseho di Minister ta bai di akuerdo ku e konseho di direktor di Direktorado di Lei i Kasonan Hurídiko fechá 16 di ougùstùs 2022, riba kontenido di e areglo ministerial tokante Makutu Básiko 2022.

Pa mas informashon tuma kontakto ku ministerio di Asuntunan Ekonómiko.

7. Konseho di Minister ta aprobá e dekreto nashonal den konsepto pa lanta un Komishon Zona Ekonómiko enkargá ku preparashonnan pa yega na sierto lei.

Pa mas informashon tuma kontakto ku ministerio di Asuntunan General.

BESLISSINGEN VAN WOENSDAG 17 AUGUSTUS 2022

Belangrijke beslissingen voor het land in verband met staatsaangelegenheden van woensdag, 17 augustus 2022:



1. Met betrekking tot het beslisdocument “Optimalisatietraject Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK)” heeft de Raad ingestemd met:

het oprichten van een Taakgroep SDKK waarbij de taken zijn opgesomd in het document;

het uitvoeren van een financiële analyse van de medische kosten van de gedetineerden ten laste van het ministerie van Justitie, en

het samen met SVB herzien van de basiszorgverzekering wetgeving.

De minister van Justitie is verantwoordelijk voor de nodige aanpassingen in het concept-landsbesluit.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het ministerie van Justitie.

2. De Raad gaat akkoord met het voorstel d.d. 15 augustus 2022 voor instellen van een Stuur- en Taakgroep belast met de taken zoals opgesomd in het beslisdocument “Optimalisatietraject van de Landelijke Beveiligingsdienst” d.d. 8 augustus 2022. In dit kader is de minister van Justitie verantwoordelijk voor het concipiëren van een landsbesluit.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het ministerie van Justitie.

3. Besloten is om het advies van de Secretaris-Generaal van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) betreffende het concept-landsbesluit “Tijdelijk aanwijzen Monkeypox virus als besmettelijke ziekte” voor te leggen aan de Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) ter advies.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur.

4. Akkoord is gegaan met het instellen van een Werkgroep Toelatingsbeleid Bijzondere Groepen die de ministers zal bijstaan met advies over het toelaten van bepaalde buitenlandse personen met specifieke kennis en vaardigheden tot Curaçao. Hiermee is tegelijkertijd akkoord gegaan met het aangeboden beslisdocument.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het ministerie van Financiën.

5. Met betrekking tot het Meerjarig Indicatief Programma dat door de EU wordt gefinancierd, is de Raad akkoord gegaan met de punten zoals aangeboden in het memorandum d.d. 16 augustus 2022. Onder meer is akkoord gegaan met de content ervan en enkele specifieke beslispunten die erin voorkomen.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het ministerie van Algemene Zaken.

6. De Raad gaat akkoord met het advies d.d. 16 augustus 2022 van de Directeur Wetgeving en Juridische Zaken betreffende de inhoud van de ministeriële regeling Makutu Básiko 2022.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het ministerie van Economische Zaken.

7. Het aangeboden concept-landsbesluit ter instelling van de Commissie Economische Zone voor het voorbereiden van de nodige wet- en regelgeving wordt geaccordeerd door de Raad.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het ministerie van Algemene Zaken.