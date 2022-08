Minister Ursell Arends:  AVP su contribucion na e solucion; Politica Populista

Mi no por kere cu ta tur simpatisante di AVP kier pa Aruba sigi biba di placa presta. Mi ta kere nos tur por ta di acuerdo cu e 1 miyon florin pa dia cu nos mester pone un banda pa paga interes lo por a yuda soluciona hopi necesidad den nos pais. Pero den dos articulo tras di otro un miembro di parlamento di AVP ta insisti cu e unico solucion pa Aruba ta pa haci mas prestamo y sigi crece e debe nacional.

Mi a priminti votadornan di RAIZ cu nos no ta bai participa den e politica tradicional di tira lodo. Nos a bin pa Goberna y duna resultado. Nos no t’ey pa hunga e politico toxico di atakenan personal. P’esey mi no ta reacciona riba e insultonan cu e parlamentario ta insisti di keda lansa riba mi na nivel personal. Mi ta laga su forma di haci mustra ta ken e ta. Su palabranan ta papia pa nan mes.

Pero ta hopi importante pa adverti nos pueblo cu e ruta aki di hiba oposicion y politica ta malo pa nos pais. E parlamentario ta declara den dos articulo tras di otro cu contrario na paga debe, Aruba mester sigi presta placa. E parlamentario di AVP no kier BBO, y no kier BTW. Pues no kier nada cu ta duna Aruba fondo pa paga debe bek. Ta scucha palabranan: “Gobierno di AVP no a tuma medida, al contrario a busca solucionnan valido pa atende cu necesidad di e pais, a traha duro restaurando cantidad di scol, salba e fondonan di pensioen, a percura pa renobacion di hospital”, etc.

Loke awe ta ser yama cu palabra bunita “solucion valido” ta nada otro cu prestamo, fiansa y mas debe. Tur proyecto cu por menciona a wordo traha cu placa presta. E Parlamentario como ex-ministro a participa na e bonanza di gastamento di placa presta y lo mester por a pensa cu un dia ta e pueblo di Aruba lo mester paga bek. Awe e facturanan a cuminsa drenta.

Pa awo ta interes so nos ta pagando y esey riba su mes ta kita casi 1 miyon florin pa dia for di nos Pueblo. Esaki ta placa cu por a bai na atende necesidadnan di nos hendenan. Pero awo e placa aki ta bai pa banconan, sin cu nos por haña algo bek p’e.

Esey ta na interes so. Awo e facturanan di e debenan di mal maneho di gobiernonan anterior laga atras tambe a cuminsa drenta. Hulanda a bisa cla y raspa: “Aruba a traha e debe, ta Aruba mester paga e debe”. E placa aki lo no bin for di Hulanda. Ta nos hendenan mester bai produci e placa pa paga e debe cu awe ta wordo scondi den e palabranan “solucion valido”. Y kico e partido mas grandi di oposicion ta propone awo? E solucion segun nan ta pa nos no paga y sigi traha mas debe.

Mi ta sigur cu mescos cu mayoria di Aruba no ta tur hende den AVP ta di acuerdo pa bai tras di oposicion populista y sigi presta placa. Ta ken lo kier bay den coalicion cu un partido cual pensamento ta basa pa mas debe y no tin e curashi pa tuma decisionnan dificil pero realmente na bienestar di nos Pais. Puntra boso mes si e deseo pa mas debe realmente ta e deseo di henter AVP y di e comunidad cu AVP ta representa. Honestamente ami no por kere cu ta asina.

Den seno di AVP mester por splica su sostenedornan, cu e periodo di bonanza y gastamento di placa presta a pasa pa historia y cu Aruba no tin deseo mas pa sigi biba di debe. Lo ta digno di AVP, un partido di hopi trayectoria, pa nan saca un statement bisando den palabranan cla y raspa cu nan “vision” pa Aruba no ta pa sigi crese e debe nacional y cu nan tambe ta para pa un Aruba cu realmente por para riba su pianan. Un cambio cu pa Partido tradicional lo insera un cambio di politica populista pa un politica di evolucion y desaroyo sostenibel.