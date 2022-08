KORTE INTERNASHONAL A APROBÁ DESIGUALDAT ENTRE HULANDA Y BES

Na 2015 nos a entamá un kaso na Korte Internashonal na nòmber di Sr. Will Johnson di Saba, pidiendo Korte Internashonal pa ordená Hulanda pa igualisá AOV di BES na nivel di AOW na Hulanda. Siman pasá nos a risibí e veredikto. Korte Internashonal a husga ku e diferensia di nivel entre AOW di Hulanda y AOV di BES ta hustifiká.

En korto, nos a pèrdè e kaso.

Naturalmente esaki ta un gòlpi duru. No ta kla ainda ki sorto di konsekuensia e kaso aki lo tin. Nos mester komprondé gravedat di e desishon ainda. Nos tur mester sa y komprondé ku Hulanda a defendé e desigualdat aki te den Korte Internashonal. Bon, Korte a duna nan rason, pero esei no ta kita ku Hulanda a defendé desigualdat entre Hulandesnan na Hulanda y Hulandesnan na BES. Miéntras ku nos ta biba den mesun pais.

Esei lo tin konsekuensia. Pasobra si Hulanda por defendé desigualdat y haña rason, e ora ei nos tambe ta hustifiká pa trata Hulandesnan desigual. Nos lo analisá esaki profundamente y bin bèk riba dje.

Korte Internashonal no tabata unánime tampoko. Un di e huesnan a skirbi un opinion kontrali na e desishon di e mayoria. E frase ku el a usa pa resumí e fayo di e mayoria ta lo siguiente: ‘Inequality has been perpetuated under the guise of fairness’. Na Papiamentu: ‘A permití pa desigualdat kontinuá bou di e preteksto ku e ta rasonabel’.



Pues mayoria di Korte Internashonal a sigui Hulanda su argumentashon ku e desigualdat aki ta rasonabel, pero e hues aki a skual su koleganan pa permití ku desigualdat por sigui awor bou di e preteksto ku e ta rasonabel. Ku otro palabra, e hues aki ta di opinion ku e desishon aki ta malísimo y ku desigualdat mester stòp.

Nos ta kontentu ku sikiera un hues a komprondé e realidat.

Kiko nos tin ku hasi awor?

Wèl, na promé lugá nos TUR tin ku sostené Unkobon awor. Resientemente Unkobon a kuminsá un kaso nobo ku lo wòrdu hibá te Korte Europeo pa un biaha mas persistí ku den un solo pais no por tin dos nivel di derecho humano. Awor ku Boneiru ta forma parti integral di Hulanda, derechonan humano y sosial mester wòrdu igualisá.

Por lesá e veredikto kompleto (huntu ku e opinion kontrali) aki: https://www.arcocarib.com/assets/uploads/court_cases/Johnson_vs._the_Netherlands_Decision_Int_._Committee_.pdf

Boneiru, 21 di ougùstùs 2022

Na nòmber di Fundashon ‘Golden Meand Society’

Michiel Bijkerk



HET INTERNATIONALE HOF HEEFT ONGELIJKHEID

TUSSEN NEDERLAND EN BES GOEDGEKEURD

In 2015 hebben wij een zaak aangespannen bij het Internationale Hof namens dhr. Will Johnson van Saba. Het verzoek aan het Hof was om Nederland op te dragen het niveau van de AOV-BES gelijk te trekken aan het niveau van de AOW in Nederland. Vorige week hebben wij de beslissing ontvangen. Het Internationale Hof heeft geoordeeld dat het niveauverschil tussen de Nederlandse AOW en de AOV van BES gerechtvaardigd is.

Kortom, we hebben de zaak verloren.

Natuurlijk is dit een gevoelige klap. Het is nog niet duidelijk wat voor consequenties dit zal hebben. We moeten eerst de ernst van deze beslissing nog goed begrijpen. Wij weten nu allemaal dat Nederland deze ongelijkheid heeft verdedigd tot aan het Internationale Hof toe. Goed, het Hof heeft hen gelijk gegeven, maar dat neemt niet weg dat Nederland ongelijkheid tussen Nederlanders in Nederland en Nederlanders in BES heeft verdedigd. Dit terwijl we in hetzelfde land wonen.

Dat zal consequenties hebben. Want als Nederland ongelijkheid mag verdedigen en daarin ook nog gelijk krijgt, dan hebben ook wij het recht Nederlanders ongelijk te behandelen. Wij zullen dit diepgaand bestuderen en hierop terugkomen.

Het Hof was overigens niet eensgezind. Eén van de rechters heeft een afwijkende mening geschreven. In een korte zin vat hij samen waar het Hof fout zit: ‘Inequality has been perpetuated under the guise of fairness’. Nederlands: ‘Ongelijkheid mag voortduren onder het voorwendsel van redelijkheid’.



De meerderheid van het Internationale Hof heeft de argumentatie van Nederland dus gevolgd, t.w. dat deze ongelijkheid redelijk is. Maar deze ene rechter berispt zijn collega’s, omdat zij toestaan dat ongelijkheid mag voortduren onder het voorwendsel van redelijkheid. Deze rechter is het met de beslissing dus niet eens en vindt dat er een eind moet komen aan deze ongelijkheid.

Wij zijn blij dat er tenminste één rechter was die de werkelijkheid goed begrepen heeft.

Wat moeten we nu doen?

We moeten nu ALLEMAAL Unkobon steunen. Recentelijk is Unkobon begonnen met een nieuwe zaak die uiteindelijk zal worden voorgelegd aan het Europese Hof. In deze zaak wordt nogmaals verdedigd dat er in één land geen twee niveaus van mensenrechten kunnen zijn. Nu Bonaire een integraal deel van Nederland is, moeten alle mensenrechten worden gelijk getrokken.

Men vindt de hele beslissing (inclusief de afwijkende mening) hier: https://www.arcocarib.com/assets/uploads/court_cases/Johnson_vs._the_Netherlands_Decision_Int_._Committee_.pdf

Bonaire, 21 augustus 2022

Namens Stichting ‘Golden Meand Society’

Michiel Bijkerk