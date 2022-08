Notisia di polis di djaluna 15 di ougùstùs te ku djaluna 22 di ougùstùs 2022/Politieberichten van maandag 15 augustus tot en met maandag 22 augustus 2022

Notisia di polis di djaluna 15 di ougùstùs te ku djaluna 22 di ougùstùs 2022

Aksidente

Riba djasabra 20 di ougùstùs, alrededor di 1.15 or di mardugá un aksidente a tuma lugá riba Kaya Internashonal. Pa motibunan deskonosí un outo a bòltu na altura di kazèrne di brantwer. E shofùr tabatin su faha di seguridat bisti i personal di brantwer a yuda sake for di e outo. E tabata na tinu pero a resultá di tabata bou di influensia di alkohòl. Ambulans a transporte pa hospital pa kòntròl médiko.

Kiebro den akomodashon turístiko kaya Nikiboko Nort

Entre 17 i 18 di ougùstùs, deskonosínan a kibra drenta un kas situá na Kaya Nikiboko Nort. For di aki a bai ku entre otro vários joya, un lèptòp di marka Apple, ‘earpods’, un televishon i un spiker. Ta investigando e kaso.

Kiebro na Sabadeco

Den oranan di anochi di djárason 17 di ougùstùs a drenta keho di kiebro den un kas situá na Sabadeco. Entre 6.45 or i 10.45 or di anochi , deskonosínan a forsa e porta di dilanti pa por drenta i a bai ku entre otro dos Apple Macbook Pro kolo shinishi, un brel di solo koló di oro di marka Rayban, un brel di solo koló maron di marka Tom Ford i un tas di Louis Vuitton koló maron. Investigashon den kaso aki ta andando.

Kiebro den akomodashon turístiko na Bulevar E.E.G.

Entre 6.45 or i 8.50 or di anochi riba djamars 16 di ougùstùs, deskonosínan forsa porta di un bùngalo situá den un akomodashon turístiko na Bulevar E.E.G. pa drenta. For di aki a bai ku entre otro un lèptòp shinishi di marka Lenovo, un Ipad di Apple kolo ‘rose gold’, vários brel di solo di marka Rayban, Chanel i Tom Ford, un ‘e-reader’ pretu di marka KOBO, un tas koló ros di marka Chloe i un seif ku komo kontenido pasport i sèn kèsh. Ta investigando e kaso.

Kiebro den negoshi

Riba djadumingu 14 di ougùstùs a drenta keho di kiebro den un negoshi situá na Kaya Industria. Den e mardugá di 13 pa 14 di ougùstùs, deskonosínan a kibra drenta e edifisio dor di un bentana i a bai ku sèn kèsh komo kontenido for di den un kantor. Investigashon den e kaso aki ta andando.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van maandag 15 augustus tot en met maandag 22 augustus 2022

Aanrijding

Op zaterdag 20 augustus vond omstreeks 01:15 uur een eenzijdige aanrijding plaats op de Kaya Internashonal. Om nog onbekende oorzaak sloeg een auto over de kop ter hoogte van de brandweer kazerne. De bestuurder droeg een autogordel om en is door brandweerpersoneel bevrijd. Hij was aanspreekbaar maar bleek onder invloed van alcohol te zijn. De ambulance heeft hem naar het ziekenhuis gebracht voor medische controle.

Inbraak toeristenaccommodatie Kaya Nikiboko Noord

Tussen 17 en 18 augustus hebben onbekenden in een woning aan de Kaya Nikiboko Noord ingebroken. Hier werden onder andere verschillende sieraden, een Apple laptop, earpods, een televisie en een speaker meegenomen. De zaak wordt onderzocht.

Inbraak Sabadeco

In de avonduren op woensdag 17 augustus werd aangifte gedaan van inbraak in een woning in Sabadeco. Onbekenden hebben tussen 18:45 en 22.45 uur de voordeur geforceerd om binnen te komen en hebben onder andere twee grijze Apple Macbook Pro, een goudkleurige Rayban zonnebril, een bruine Tom Ford zonnebril en een bruine Louis Vuitton schoudertas meegenomen. Onderzoek in de zaak loopt.

Inbraak toeristenaccommodatie E.E.G. Bulevar

Tussen 18:45 uur en 20:50 uur op dinsdag 16 augustus hebben onbekenden een deur van een bungalow in een toeristische accommodatie aan de E.E.G. Bulevar geforceerd om binnen te komen. Er werden onder andere een zwart/grijze Lenovo laptop, een rose gold Apple Ipad, verschillende zonnebrillen van de merken Rayban, Chanel en Tom Ford, een zwarte KOBO e-reader, een roze Chloe handtas en een kluis met als inhoud paspoorten en contant geld meegenomen. De zaak is in onderzoek.

Inbraak bedrijf

Op zondag 14 augustus werd aangifte gedaan van inbraak in een bedrijf aan de Kaya Industria. Onbekenden hebben zich in de nacht van 13 op 14 augustus toegang verschaft tot het pand door een raam en hebben vanuit een kantoor contact geld meegenomen. Onderzoek in deze zaak loopt.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.