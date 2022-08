Resultado di kampionato MCB CSB Esaki ta resultado di wega number 2

Trishantely Alexandre ta konektá hit pa center den di 4 inning impugando e

promé kareda di e wega kual lo a bira sufisiente pa respaldá e 3 hitter i 15

ponchenan di JDah Girigorie bai gana The FightingTeam ku skore di 4 pa 0

Souax : 4 kareda 10 hit 0 eror

Picher ganadó : JDah Girigorie

Mihó bate Diante Gibbes 2-2

The Fighting Team : 0 kareda 3 hit 0 eror

Picher pèrdèdó : Chantal Nepomuceno

Mihó bate : Chantal Nepomuceno 2-1

E siguiente wega di kampionato MCB CSB lo ta djaweps 19:30 hr na Sam

Bunting Ballpark.

Djaweps 25 ougùstùs 2022 Sam Bunting Ballpark

19.30 hr The Fighting Team v/s Sta.Rosa Vanddis Fem AA

21:30 hr Souax Gill’s Sport v/s Finex Softex Fem AA

Edward Martis

