Promé grupo di ‘Marechaussee’ pa reforsá nos frontera – Eerste groep Marechaussee ter versterking van de grenstoezicht

KOMUNIKADO DI PRENSA 402/2022

25 ougùstùs 2022

Promé grupo di ‘Marechaussee’ pa reforsá nos frontera

Departamentu di Komunikashon i Prevenshon

KUERPO POLISIAL KÒRSOU SIRBI I PROTEHÁ

Dia 4 di febrüari 2021 un protokol a keda firmá ku pa e próksimo 7 añanan benidero, e

islanan Karibense di Reino Hulandes, lo risibí refuerso di supervishon i kontrol na nan

fronteranan.

Krímen ku ta krusa frontera manera kontrabanda di droga, arma, hende, trafikashon di

hende i labamentu di plaka, tin un efekto perhudisial riba nos komunidat.

Banda di esei, e situashon sosial preokupante di Venesuela tambe ta pone supervishon na

nos fronteranan bou di preshon pisá.

E meta di e protokol aki ta pa tuma medidanan pa fortifiká e supervishon na frontera i di

otro banda drecha e koperashon di trabou entre e servisionan di e diferente paisnan.

Entre tantu ya kaba un grupo di ‘Marechaussee’ ta riba nos isla i nan tarea, aparte di okupá

nan mes ku supervishon na nos frontera, lo generá, pasa konosementu i duna apoyo èkstra

na e diferente servisionan. Esaki lo sosodé bou di responsabilidat di e ministernan di e

respektivo islanan, pa asina yega na un supervishon di frontera ku ta funshoná di un forma

efektivo.

Tambe nan lo reforsá e interkambio di informashon ku mester tin entre e diferente

disiplinanan i alabes e ehekushon di e taraeanan investigativo, tantu na aeropuerto komo

na haf.

Efekto di e presensia di personal di ‘Marechaussee’ na nos frontera mester resultá den

estorbo di krímen organisá trans-nashonal di manera ku den e kaso aki Kòrsou, ta bira

inatraktivo pa wòrdu usá komo pais di tránsito pa krímen.

Den luna di òktober lo spera un di dos grupo di personal di ‘marechausee’ for di Hulanda

KOMUNIKADO DI PRENSA 402/2022

25 ougùstùs 2022

Eerste groep Marechaussee ter versterking van de grenstoezicht

Departamentu di Komunikashon i Prevenshon

KUERPO POLISIAL KÒRSOU SIRBI I PROTEHÁ

Op 4 februari 2021 vond ondertekening plaats van het protocol inzake de versterking van

het grenstoezicht van het Caribisch deel van het Koninkrijk, waarbij de landen versterking

aangeboden krijgen voor toezicht en controle bij de grenzen.

Grensoverschrijdend criminaliteit zoals smokkel van verdovende middelen, wapens en

mensen, mensenhandel en witwassen hebben een ondermijnend effect op onze

gemeenschap.

Daarnaast oefent de zorgelijke maatschappelijke situatie in Venezuela ook grote druk op

het grenstoezicht van de eilanden.

Het doel van dit protocol is dan ook om maatregelen te treffen ter versterking van het

grenstoezicht en anderzijds ter verbetering van de onderlinge samenwerking tussen de

diensten van de verschillende landen.

Intussen is al een groep Marechaussee op het eiland en hun taak, behalve zich bezig

houden met grenstoezicht, zal ook bestaan uit kennisopbouw, kennisoverdracht en extra

bijstand aan de diverse diensten.

Dit zal geschieden onder verantwoordelijkheid van de ministers van de respectievelijke

eilanden, met als doel een goed functionerend grenstoezicht te verwezenlijken.

Evenzo zullen zij de informatie-uitwisseling versterken die noodzakelijk is tussen de

verschillende disciplines en ook het intensiveren van de uitvoering van de opsporingstaak

op de luchthaven en op de maritieme grens.

Het effect dat uit de grenstoezicht moet voortvloeien, is het tegenhouden van

transnationale georganiseerde criminaliteit waardoor i.c. Curaçao onaantrekkelijk wordt als

transitland.

In de maand oktober wordt er een tweede groep Marechaussee uit Nederland verwacht.