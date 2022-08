Resultado di kampionato MCB CSB

Den un empate na 4 den kabes di 5 inning, e refuerso Milena Alivo Alfaro ta

konektá hit pa empuga 2 kareda pa The Fighting Team kue bentaha Den e

mesun inning aki Sovienca Calmera a konektá un homerun pa sostené e labor

di su ruman Ruth Shainny Calmera riba picher plate pa The Fighting Team

gana di e kampionnan Pichingolo ku skore di 8 pa 4.

The Fighting Team : 8 kareda 8 hit 4 eror

Picher ganadó : Ruth Shainny Calmera.

Mihó bate : Sovienca Calmera 3-2 ku un homerun

Pichingolo : 4 kareda 7 hit 2 eror

Picher pèrdèdó : Arnalda Margaritha

Mihó bate : Ciroendra Peloz 3-3

Den un wega hopi bon bringa ku final mente Pichingolo klas A ta kue un

bentaha grandi pa finalmente gana ku skore di 12 pa 6

Pichingolo : 12 kareda 6 hit 0 eror

Picher ganadó : Melanny Castro Arias

Mihó bate Arjanette Wernet Bernadus 1-1

Liberty 6 kareda 4 hit 2 eror

Picher pèrdèdó : Angelica Vilchez

Mihó bate : Stephmary Smith 1-1

E siguiente wega di kampionato MCB CSB lo ta djasabra 19:30 hr na Sam

Bunting Ballpark.

Djasabra 27 ougùstùs 2022 Sam Bunting Ballpark

19:30 hr Treasure v/s

Pichingolo

Nissan Fem AA

21:30 hr Sta.Rosa Vanddis v/s Finex Softex Fem AA

Djadumingu 28 ougùstùs 2022 Sam Bunting Ballpark

10:00 hr Rising Trotters v/s

Pichingolo

Nissan Fem A

12:00 hr Liberty v/s

Sta.Rosa

Vanddis Fem A

14:00 hr Sòfbòl Soto v/s

Souax Gill’s

Sport Fem A

16:00 hr The Fighting Team v/s

Souax Gill’s

Sport Fem AA