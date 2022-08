Benoeming hoofdofficier van justitie voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba

De heer mr. W.E. (Walter) Kupers wordt de nieuwe hoofdofficier van justitie voor Bonaire, Sint Eustatius

en Saba. De Rijksministerraad heeft besloten hem voor te dragen voor benoeming op voorstel van

minister van Justitie en Veiligheid Yeşilgöz-Zegerius.

Kupers begint per 1 oktober 2022 als hoofdofficier bij het parket in eerste aanleg van Bonaire, Sint

Eustatius en Saba (BES) van het Openbaar Ministerie. Hij is op dit moment officier van justitie Criminele

Inlichtingen en Bijzondere Getuigen bij het arrondissementsparket Oost-Brabant. Eerder was hij officier

van justitie Onderzoeken en Ondermijning.

Appointment Chief Prosecutor for Bonaire, St. Eustatius and Saba

Mr. W.E. (Walter) Kupers has been named as the new Chief Prosecutor for Bonaire, St. Eustatius and

Saba. The Kingdom Council of Ministers has appointed him on the proposal of Minister of Justice and

Security Yeşilgöz-Zegerius.

Kupers will start on October 1, 2022, as chief prosecutor. He is currently a prosecutor with the portfolio

of criminal intelligence and special witnesses in Oost-Brabant. Previously, he was a prosecutor for

investigations and subversion.

Nombramentu di Fiskal Mayó di Boneiru, Sint Eustatius i Saba

Señor mr. W.E. (Walter) Kupers lo bira e fiskal mayó nobo di Boneiru, Sint Eustatius i Saba. Konseho di

Minister di Reino a disidí pa nombra e riba propuesta di Minister di Hustisia i Seguridat, YeşilgözZegerius.

Kupers lo kuminsá su trayektorio komo Fiskal Mayó promé di òktober 2022 na parkèt di promé instansia

di Boneiru, Sint Eustatius i Saba (islanan BES) di Ministerio Públiko. Aktualmente e ta fiskal di “Criminele

Inlichtingen en Bijzondere Getuigen” (Inteligensia Kriminal i Testigu Spesial) na e parkèt di e distrito

Oost-Brabant. Anteriormente e tabata fiskal di “Onderzoeken en Ondermijning” (Investigashon i AntiKorupshon/Supvershon).