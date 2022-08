Premier Evelyn Wever – Croes:

NA UN FORMA VIRTUAL PROME MINISTER A PARTICIPA NA E CARIBBEAN INVESTMENT SUMMIT:

‘Un oportunidad pa intercambia y siña di paisnan cu retonan similar’

ORANJESTAD – Prome Minister Evelyn Wever-Croes tabata orador na e Caribbean Investment Summit cu a tuma luga na Barbados. Durante e summit aki di un manera virtual, Prome Minister a elabora riba e recuperacion di pais Aruba despues di Covid-19. Aruba ta un di e paisnan cu mas fuerte a wordo afecta pa e pandemia, pero tambe un di e paisnan cu mas ta recuperando.

Prome Minister Wever – Croes a gradici organisadonan di e Caribbean Investment Summit cu ta un bon oportunidad pa paisnan similar por intercambia y siña for di otro. E aña aki e encuentro a tuma luga na Barbados, despues di dos aña cu no e no por a wordo organisa pa motibo di e pandemia di covid-19. Premier Wever – Croes a expresa cu ciere di Aruba su frontera na maart 2020 te cu awe tabata e decision di mas dificil cu Gobierno mester a tuma. Afortunadamente e vision di Gobierno, trabou duro di e comunidad y Aruba su resiliencia, ta dunando e resultadonan desea.

Aruba ta recuperando lihe, turismo ta recuperando bon, bishitantenan cu a bin Aruba ta bolbe, turistanan nobo ta biniendo Aruba y nan ta gastando placa den economia. Ta sperando di cera e aña cu un recuperacion di 97% di turismo. y pa loke ta GDP, ta spera cu na aña 2023, e lo yega mescos cu e tabata prome cu covid.

Segun mundo ta recuperando di e pandemia, paisnan ta enfrentando un otro crisis mundial cu e guera na Ukraina cu ya ta andando pa 6 luna. Un guera casi 6 mil miya leu di Aruba cu ta causando aumento den prijs y inflacion cu no a mira den hopi tempo. Aruba mescos cu resto di mundo ta sintiendo e efectonan aki, Prome Ministerr Wever – Croes a expresa. Aruba ta un Small Island Developing State (SIDS) di 69.5 meter cuadra cu un populacion di 110 mil persona y mas cu 100 diferente nacionalidad. No obstante e retonan discribi, ta comprometi pa no solamente recupera y para bek na unda tabata prome cu e crisisnan menciona, sino pa supera esaki tambe. Den cuadro di e meta aki, ta reconoce cu por haci esaki mas efectivamente si traha hunto. Paisnan similar cu retonan similar, por siña mas for di otro y bira mas fuerte y resiliente. Consecuentemente por ta miho prepara pa crisisnan den futuro.

E logro di mas grandi pa Aruba lo ta pa diversifica economia y no depende asina tanto manera ta e caso awo, riba turismo. E esfuersonan di Gobierno ta dirigi riba e meta aki y ta haci yamado na esnan interesa pa inverti. Premier Wever – Croes a termina felicitando e organisadonan di e Caribbean Ivestiment Summit y a deseanan hopi exito cu e summit.