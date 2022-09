BESLAG DEN INVESTIGASHON THEMIS: Polis a pone beslag riba sinku propiedat na Kòrsou. A pone e beslag den marko di e Investigashon Finansiero Penal ku ta andando kontra di S.Q., kende Ministerio Públiko (OM) ta konsiderá komo un di e lidernan di ‘No Limit Soldiers (NLS)’.

BESLAG DEN INVESTIGASHON THEMIS

Riba 30 di ougùstùs 2022, den kuadro di e investigashon kriminal ‘Themis’ (riba órden di Ministerio

Públiko), polis a pone beslag riba sinku propiedat na Kòrsou. A pone e beslag den marko di e Investigashon

Finansiero Penal ku ta andando kontra di S.Q., kende Ministerio Públiko (OM) ta konsiderá komo un di e

lidernan di ‘No Limit Soldiers (NLS)’. Ta sospechá Q. di a dirigí un organisashon kriminal duna órden pa

ehekutá vários likidashon, sekuestro, i labamentu di plaka. Presumibelmente, e echonan aki a keda

kometé den diferente pais denter di Reino i tambe pafó di esaki. OM ta sospechá ku Q. a invertí sèn

prosedente di aktividatnan kriminal den e sinku propiedatnan menshoná aki. Den konekshon ku esaki,

banda di e ponementu di beslag, a skucha vários testigu riba 30 di ougùstùs 2022.

E investigashon ‘Themis’ ta ser kondusí bou di direkshon di OM Kòrsou i OM Sint Maarten i ta ser ehekutá

dor di un ekipo di reshèrshi ku ta konsistí di miembronan di e kuerponan polisial di Kòrsou, Sint Maarten,

Aruba i Recherche Samenwerkingsteam (RST). Q. su detenshon a tuma lugá den novèmber di 2021 na

Dubai. OM di Kòrsou ta den espera di su ekstradishon. E proseso di ekstradishon aki ta tuma su debido

tempu, mirando ku Reino Ulandes no tin un tratado di ekstradishon ku Dubai.

BESLAG IN ONDERZOEK THEMIS

De politie heeft op 30 augustus 2022 in het kader van crimineel onderzoek Themis in opdracht van het

Openbaar Ministerie beslag gelegd op vijf onroerende zaken op Curaçao. Het beslag is gelegd binnen het

Strafrechtelijk Financieel Onderzoek dat loopt tegen S.Q., die door het Openbaar Ministerie (OM) wordt

gezien als een kopstuk van de No Limit Soldiers (NLS). Q. wordt verdacht van het geven van opdracht tot

diverse liquidaties, ontvoering, het geven van leiding aan een criminele organisatie en witwassen. Deze

feiten zijn vermoedelijk gepleegd in verschillende landen van het Koninkrijk als ook daarbuiten. Het OM

vermoedt dat Q. misdaadgeld heeft geïnvesteerd in de vijf voornoemde onroerende zaken. In verband

daarmee zijn er, naast het leggen van beslag, op 30 augustus 2022 ook diverse getuigen gehoord.

Het onderzoek Themis wordt onder leiding van het OM van Curaçao en het OM van Sint Maarten

uitgevoerd door een rechercheteam bestaande uit leden van het politiekorps Sint Maarten, Curaçao,

Aruba en het Recherche Samenwerkingsteam (RST). Q. is in november 2021 aangehouden in Dubai. Het

OM Ministerie van Curaçao is in afwachting van zijn uitlevering. Deze uitleveringsprocedure neemt de

nodige tijd in beslag, omdat het Koninkrijk geen uitleveringsverdrag heeft met Dubai.

SEIZURE IN THEMIS INVESTIGATION

On August 30, 2022, the police seized five properties in Curaçao in the context of the criminal investigation

Themis on behalf of the Public Prosecutor’s Office. The seizure was made in the context of the Criminal

Financial Investigation that is ongoing against S.Q., who is considered to be one of the leaders of the No

Limit Soldiers (NLS) by the Public Prosecutor’s Office (OM). Q. is suspected of giving orders for various

murders, kidnapping, leading a criminal organization and money laundering. These acts were allegedly

committed in various countries of the Kingdom as well as abroad. The prosecution suspects that Q. has

invested criminally obtained money in the five aforementioned properties. Several witnesses were heard

in connection with this on August 30, 2022.

The Themis investigation is being conducted under the direction of the Curaçao Prosecutor’s Office and

the Sint Maarten Prosecutor’s Office by a criminal investigation team consisting of members of the Sint

Maarten, Curaçao, and Aruba police forces and the Detective Cooperation Team (RST). Q. was arrested in

Dubai in November 2021. The Prosecutor’s Office of Curaçao is currently awaiting his extradition. This

extradition procedure will take some time as the Kingdom has no extradition treaty with Dubai.