Minister Maduro ta informa:

Parlamentario Eman no ta compronde kico tin poni den Presupuesto 2023

Gasto di huur ta subi tur aña cu indexering den prijs stipula den contract cu SOGA

Finansa publico ta un asunto serio y materia complica. Esaki ta keda demostra awe atrobe ora Parlamentario y ex Prome Minister Eman a purba bruha tera pa malinforma Pueblo bisando cu CAFT ta bisa na mas ocasion, pero e consehonan aki no ta wordo sigui simplemente pa sigui cu paga pa Friends and Family. Bisando esaki Sr. Eman ta bolbe mustra cu e no ta compronde finansa publico y kier sigui fomenta discordia cu mentira djies pa por yega na poder pa bolbe deshaci y desgracia Aruba cu mas debe.

Si Parlamentario Eman a tuma tempo pa haci su trabou debidamente, lo ela ripara cu tur contract cu tin pa huur cu edificio di Stichting Onroerend Goed Aruba SOGA tin un clausula pa indexa e prijs di huur tur aña. Pues tur huur pa edificionan di MFA, Warda di Polis na Shaba y Macuarima, edificionan di INFRA, BELFIN y JFK ta subi cada aña conforme e contract cu a wordo firma. No ta huur nobo a wordo cera cerca niun hende conoci como Friends & Family. Hasta e contractnan caro di e MFAnan, ta Mike Eman mes a bay pone prome piedra y corta sinta pa nan y awe diripiente e no sa mas kico ela firma. Ta lamentabel pa mira cu e sed di Mike Eman pa yega na poder ta bolbe pone e Parlamentario purba tuma Pueblo haci cu mal informacion. Ta mescos ela haci ora cu ela gaña Pueblo cu elo elimina BBO y a bira yega na poder, hisa BBO, probecha di e placa di BBO di Valero y bira redobla e debe di Aruba cu mas di 2000 miyon florin den apenas 4 aña.

Gobierno ta publica informacion financiero tur kwartaal y den esaki Parlamento, Pueblo, CAFT y tur interesa por mira tur entrada y gastonan haci pa Gobierno. Si sr. Eman a tuma tempo pa haci e trabou Parlamentario cu Pueblo ta paga pa e haci, y si ela lesa e informacion di tur kwartaal, elo no por a bin bolbe manipula y gaña Pueblo. E ta keda un situacion hopi tristo pa mira un hende grandi scapa, Parlamentario y ex Prome Minister di Aruba recuri na un politica asina barata pa tapa su incapacidad como representante y gobernante di nos Pais.