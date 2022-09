Gobièrnu Hulandes lo no entregá òf renobá pasaporte di èks-studiante ku tin debe di mas ku € 5000,- i ku ta biba pafo di Hulanda

TPK kier sa si esaki ta konta pa yunan di Kòrsou tambe!

Jonathan Symor, sekretario di Trabou pa Kòrsou a tuma nota di e notisia ku ta indiká ku gobièrnu hulandes lo NÒ entregá òf renobá pasaporte di èks-studiantenan ku tin debe di mas ku € 5000,- i ku ta biba pafo di Hulanda.

TPK kier sa si esaki tambe lo konta pa Kòrsou, mirando ku tin hopi èks-studiante bibá akinan ku tin problema kon DUO ta kobra sin tene kuenta ku hopi faktor. Por ehèmpel e valuta di florin pa euro, inflashon, salario na Kòrsou, otro debenan ku bo tin i hopi mas!!!

TPK ta hasiendo su tareanan pa wak si tin un lei pa esaki i ta kon gobièrnu hulandes por apliká esaki. Pero te ahinda nos no a mira e lei aki. Loke nos a bin haña sa ta ku gobièrnu hulandes lo hinka bo nòmber den un sistema “Register paspoortsignaleringen” (RPS) i na momentu ku bo datosnan ta den e sistema aki lo bo wòrdu nengá pa haña òf renobá pasaporte den kaso ku bo ta kumpli ku sierto kriteria duná pa instansianan hulandes, manera DUO òf ‘Sociale Dienst’ (https://www.rvig.nl/reisdocumenten/register-paspoortsignaleringen).

Tambe nos a sigui buska i mira ku ‘Ombudsman’ di Hulanda lo por yuda den kasonan ariba menshoná. Pero esaki no ta mustra masha alentador pa èks-studiantenan bibá na Korsou

(https://www.nationaleombudsman.nl/duo/buitenland#ik-kan-geen-nieuw-paspoort-aanvragen-door-mijn-studieschuld).

Pero TPK a bai buska kiko lei internashonal ta bisa. Esaki ta skibí na página 13 di artíkulo 12 di Nashonnan Uní, den e Resolushon di ‘International Covenant on Civil and Political Rights’

(https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights). Tambe Konseho di Union Oropeo tin un dokumento di ‘Commissioner for Human Rights’ ku ta bisa bon klá ki ora un estado por keda sin duna pasaporte i esaki ta mustra bèk riba artíkulo 12 di Nashonnan Uní. E ta bisa ku: Nashonnan Uní ta rekonosé ku pa un suidadano biaha, e mester tin un pasaporte bálido otorgá pa su pais. Si estado nenga pa duna pasaporte na su suidadano residente, den eksterior por priva e persona aki di e derechi di sali for di e pais di residensia i biaha pa otro lugá. Meskos ta konta si e ke bai for di su mes pais. Estado no mag di pone ningun opstákulo pa stroba su suidadano sali for di su pais.

Artíkulo 12-3 ta bisa ku: estado por imponé restrikshon pa biaha konforme lei, pero e restrikshon nan aki mester ta pa protégé siguridat nashonal, protégé órden públiko, salú, moral públiko, derechi i libertat i demas. Tambe e lei di restrikshon mester ta kompatibel ku demas derechinan rekonosé pa ICCPR.

Aki bo por tuma nota ku un debe no ta forma parti di ningun di e kasonan ariba menshoná!! TPK lo trese esaki den IPCO pa wak kon Hulanda lo reakshoná riba esaki. Paso priva un suidadano di su pasaporte no ta algu humano. Pero TPK ta konsiente ku mester kumpli ku pago i ku mester bini ku un sistema mas efektivo pa krea posibilidatnan pa un studiante por hasi su studio trankil sin tin ku paga montantenan astronómiko bèk!